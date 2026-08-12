Comisión de Hacienda rechaza vetos supresivos sobre el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes

Tras ser aprobados el lunes en la Cámara de Diputados los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo a la megarreforma, ahora fue la Comisión de Hacienda del Senado la que realizó su evaluación de la propuesta del gobierno al respecto.

Y es que desde la administración de José Antonio Kast esperan que se quite del proyecto de Reconstrucción Nacional los apartados referidos al cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), el derecho al olvido financiero por deudas, además de los ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pymes.

A diferencia de lo ocurrido el lunes, en esta ocasión dos de los vetos terminaron por ser rechazados por los parlamentarios que conforman la instancia legislativa.

Primeramente, el veto sobre el anatocismo fue aprobado por tres votos a favor y dos en contra, con los parlamentarios oficialistas de la instancia en común acuerdo.

Sin embargo, la senadora María José Gatica (RN) se descolgó de la posición del oficialismo en los otros dos vetos y se cuadró con la postura de la oposición, representada en la instancia por Paulina Vodanovic (PS) y Gastón Saavedra (PS), que reemplaza a Daniela Cicardini (PS).

Respecto al olvido financiero, Gatica argumentó su votación señalando que “en sala yo voté a favor de esta moción, por lo tanto en contra”.

Además de lo anterior, Gatica también realizó un punto respecto al otro veto que presentará el Ejecutivo, el referido a la norma que obliga a reconectar los servicios básicos en zonas afectadas por incendios.

“Para pagar la cuenta o cuando se atrasan las personas en pagar el servicio de la cuenta eléctrica le cortan al tiro el servicio, pero para reponer chuta que se demoran. Ahí no es algo inmediato. Entonces, considero yo que no es justo y que hay que darle una vuelta y que no nos veamos tampoco quizás como una administración que está más bien defendiendo a este sector económico, sino que nos veamos más justos. Yo creo que hay que hacer justicia y estamos al debe en ese sentido”, explicó la senadora por Los Ríos.