El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

Vaya por delante que llevamos cuatro años probando teléfonos plegables de las marcas que han traído estos equipos hasta Chile. No tenemos problemas en contar que, hasta finales de 2025, nuestro elegido era el Samsung Galaxy Z Fold7, un equipo muy completo y el primero con el que realmente reemplazamos a nuestro teléfono de siempre (algo que en otras generaciones parecía completamente impensado).

Cuento esto porque, pese a las mejoras en su construcción, al pliegue cada vez más invisible, y a la pantalla y peso inigualables del plegable de los coreanos, precisamente su extrema delgadez también le juega en contra: las cámaras -y por extensión el espacio para sumar lentes- son su talón de Aquiles ; un flanco que también se le abrió al primer teléfono en esta categoría de Motorola, el razr fold lanzado este año.

En pleno 2026, cuando el mercado de los teléfonos plegables pasó de ser una novedad experimental a convertirse en una interesante carrera (que todavía podría sumar nuevos competidores en lo que resta de año), el HUAWEI Mate X7, que aterrizó en Chile en enero pasado con un precio oficial de $1.599.990, parece consolidar su propuesta con un puñado de buenos argumentos.

Probamos el equipo durante varias semanas y así nos fue.

HUAWEI Mate X7: lo bueno

El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

Los teléfonos plegables aportan un factor de novedad y diversión que rompe con el diseño predecible de los tradicionales rectángulos llamados “barras de chocolate”, que habían vuelto la cobertura de estos equipos en un lugar convenientemente aburrido.

Eso, hasta que volvieron los plegables.

En general, lo primero que notas en este tipo de equipos es el grosor. O más bien, la ausencia absoluta de este. Desplegado, el Mate X7 mide apenas 4,5 milímetros . Es casi una lámina de cristal y cuero sintético en tus manos, apenas más gruesa que el puerto USB-C de su lado inferior. Plegado, llega a los 9,5 milímetros , cifras que lo ponen a competir de igual a igual con el formato de los teléfonos tradicionales.

Huawei ha hecho un trabajo de diseño impecable. La bisagra sella por completo ambas mitades de la pantalla interna de 8 pulgadas y el pliegue resulta prácticamente invisible a la vista, al tacto y a las pelusas. A esto le sumaron resistencia al polvo y agua con certificación IP58/IP59, lo que significa que soporta chorros de agua a alta presión.

Por supuesto, salta a la vista la versión roja que se vende en Chile , conocida marketeramente como Nebula Red. Se trata de una funda fabricada con el mismo cuero vegano del mismo rojo que cubre la parte trasera del dispositivo.

Para este lado del mundo resulta a lo menos curioso la fuerte preferencia por este color en el mercado asiático, pero la respuesta es completamente cultural. En China y otros países vecinos, el rojo es el color más auspicioso y está intrínsecamente ligado a la buena fortuna, la riqueza y la vitalidad.

El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

En cuanto a las pantallas, el panel exterior de 6,49 pulgadas y el principal de 8 pulgadas comparten tecnología OLED LTPO con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz . Los colores son vibrantes y el nivel de brillo de hasta 3.000 nits permite leer a pleno sol de forma completamente nítida, por ejemplo, un sitio de noticias como La Tercera.

El verdadero fuerte de Huawei siempre ha sido la fotografía y aquí logran un nivel sobresaliente . El módulo trasero incorpora una cámara principal de 50 megapixeles con apertura variable y tecnología True-to-Colour. Según CNET, con esta tecnología el sistema ofrece un salto técnico profundo en la precisión de los colores y la captura de luz gracias al enorme sensor RYYB de 1/1.28 pulgadas.

En nuestras pruebas, esto hace que las fotos de día sean excelentes y el teleobjetivo de 3,5 aumentos ópticos capture detalles lejanos con mucha definición (como dato, si buscas todavía mejores resultados en fotos, tal vez deberías probar el HUAWEI Pura 80 Ultra, con la mejor cámara del mercado según el ranking DXOMARK. Puedes revisar en este link nuestra reseña).

Foto tomada con un Huawei Mate X7

El motor de este equipo es el procesador Kirin 9030 Pro , básicamente tecnología de la casa para sortear restricciones. Funciona junto a 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. En el uso diario, la interfaz de EMUI 15 es fluida y el rendimiento general responde de forma inmediata a la multitarea y a la transición entre ambas pantallas.

Además, la autonomía está respaldada por una enorme batería de 5.600 mAh construida con tecnología de silicio-carbono . Este es el otro gran atributo de este plegable, por lo que llegar al final del día con carga abundante es un hecho garantizado para este formato, un hito técnico muy relevante.

Sin embargo, resulta imperativo hablar del elefante en la habitación.

Lo que podría mejorar

Foto tomada con un Huawei Mate X7

Tal como dijimos en nuestra reseña de enero al revisar los procesadores de la marca china y las implicancias de la guerra comercial, las restricciones estadounidenses siguen marcando la pauta de uso.

Primero que todo, el Mate X7 carece de conectividad 5G y solo navega en redes 4G .

Asimismo, el equipo viene sin los servicios nativos de Google . Esto podría ser un argumento para la decisión de compra de algunos usuarios: aunque existen aplicaciones de terceros y métodos alternativos de virtualización para instalar YouTube, Gmail o WhatsApp con sus respectivas copias de seguridad en la nube, la experiencia exige paciencia y ajustes adicionales constantes por parte del usuario (también es cierto que herramientas como MicroG han mejorado la compatibilidad con notificaciones push, algo que antes era un dolor de cabeza mayor).

Esta es otra barrera cultural que tal vez convenga aclarar: algunas marcas asiáticas como Xiaomi, Vivo o Huawei incluyen la presencia de bloatware (apps preinstaladas) en sus equipos. A diferencia de marcas como Apple que obtienen enormes márgenes de ganancia con la venta de hardware, las marcas chinas limitan intencionalmente sus márgenes de ganancia en hardware, y recuperan esa rentabilidad a través de este tipo de software.

Por eso, las marcas cobran jugosas comisiones a los desarrolladores por preinstalar aplicaciones comerciales o juegos móviles en los teléfonos que salen de fábrica. Básicamente, el fabricante vende tu pantalla de inicio como un espacio publicitario premium incluso antes de que saques el equipo de la caja.

Este exceso de aplicaciones preinstaladas también cumple la función de recopilar métricas de uso y, en muchos casos, desplegar anuncios integrados directamente en la interfaz del sistema operativo.

Así, cada vez que un usuario abre una de esas carpetas de “sugerencias” o utiliza el navegador por defecto de la marca, genera ingresos publicitarios que van directo a las arcas del fabricante.

Foto tomada con un Huawei Mate X7

Eso en lo general con las marcas asiáticas. En particular, en el caso del Mate X7, al encender y configurar el teléfono por primera vez con su interfaz EMUI 15, te vas a encontrar principalmente con dos tipos de contenido no solicitado: aplicaciones de terceros y carpetas de sugerencias.

El equipo trae varias apps comerciales preinstaladas por defecto, como Temu o DiDi, producto de los acuerdos directos que tiene la marca para impulsar su ecosistema. Pero probablemente las carpetas virtuales son el elemento más notorio. Verás que tu pantalla de inicio se llena de carpetas etiquetadas como “Redes sociales”, “Estilo de vida”, “Juegos” o “Entretenimiento”, llenas de bloatware.

Lo “positivo” de este bombardeo visual es que los íconos dentro de esas carpetas temáticas no son aplicaciones que estén realmente instaladas consumiendo tu memoria interna. Son simplemente accesos directos disfrazados. Si tocas uno, te redirigirá automáticamente a la AppGallery de Huawei para iniciar la descarga.

La solución es rápida aunque tediosa . Puedes mantener presionadas estas carpetas y aplicaciones para eliminarlas por completo y limpiar tu pantalla de inicio en un par de minutos. Es un paso extra y francamente molesto cuando estás configurando un teléfono premium por sobre el millón y medio de pesos, pero al menos la marca te permite borrar este exceso comercial sin tener que recurrir a herramientas de desarrollador.

¿Vale la pena?

Foto tomada con un Huawei Mate X7

El Huawei Mate X7 es otro de esos teléfonos que uno podría llamar un prodigio de la ingeniería de hardware. Tiene una construcción superior a la de la mayoría de sus competidores: recordemos que los plegables nacieron siendo dispositivos sumamente frágiles. Sin embargo, Huawei dotó a este modelo con certificaciones IP58 e IP59, lo que garantiza resistencia al polvo, inmersiones e incluso chorros de agua caliente a alta presión .

¿Para quién es este teléfono? Veamos: el Mate X7 ha logrado una cierta independencia significativa respecto de la tecnología estadounidense. Por lo mismo, es un equipo enfocado en entusiastas de la tecnología . Su propia naturaleza en el mercado occidental exige un perfil de usuario entusiasta. Mientras que un plegable de Samsung o Motorola son productos de consumo masivo donde todo funciona al encender la pantalla, el Huawei Mate X7 requiere que aprendas/entiendas de virtualización, instalación de repositorios alternativos y ajustes de permisos para sortear el bloqueo, si es que interesa instalarlos -porque también puede ser que no- de los servicios de Google.

El segundo gran diferenciador es el sistema fotográfico. Históricamente, comprar un formato plegable significaba aceptar “cámaras del montón” debido a la falta de espacio físico. El Mate X7 rompe esa regla al incluir un sistema de apertura variable y un teleobjetivo periscópico de 50 megapixeles.

En la práctica, esto permite hacer fotografías macro con un nivel de detalle óptico real, superando el fuerte procesamiento digital que otras marcas suelen aplicar en los zooms de sus plegables.

Foto tomada con un Huawei Mate X7

Finalmente, está el apartado de la autonomía. El equipo chino integra una enorme batería de 5.600 mAh con tecnología de silicio y soporta cargas inalámbricas de 50 watts. Esto permite un uso intensivo de la pantalla principal de 8 pulgadas para consumir contenido, por ejemplo de TikTok, Netflix o emular juegos sin tener que buscar un enchufe a media tarde.

Para cerrar, si me lo permiten, el Huawei Mate X7 exige “ensuciarte las manos” en la configuración inicial para exprimir al máximo las capacidades físicas del teléfono.