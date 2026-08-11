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    Culto

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    Tras años junto a Sergio Lagos, el músico retomó el proyecto en solitario y ahora lo convirtió en un trío con guitarra y batería. En conversación con Culto, adelanta Radioedit, el disco que lanzará en octubre y que busca llevar a Marciano de regreso a los festivales. "Yo no quiero que Marciano vuelva a tocar a la escena club", dice.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Los últimos años de Rodrigo Castro (Santiago, 1972) han sido acontecidos. El músico se mudó un tiempo a La Serena, sufrió la muerte de su padre e incluso debió atenderse una mordedura de araña de rincón que lo complicó y lo tuvo unos meses fuera de circulación. En el intertanto su proyecto más conocido a nivel masivo, el dúo de electrónica Marciano, tuvo una mutación.

    Luego de trabajar durante años junto a Sergio Lagos, el proyecto ahora se afinca solo en Castro. Una decisión que dice, se fue dando con las circunstancias. “Yo me fui a La Serena a vivir, regresé en junio del 2023 y ahí nos pusimos a hacer unas fechas con Sergio. Luego se empezó a trabajar en un disco, yo empecé a componer, y Sergio, por esta cosa de su agenda televisiva, se imposibilitó mucho porque se tuvo que ir a vivir a Lima como dos años”, cuenta al teléfono con Culto.

    Fue entonces que Castro decidió seguir con los beats. “Le dije a Sergio que no podía estar esperando al ritmo de la televisión. El proyecto de Marciano, que ya estaba en una etapa de gestación del disco. Entonces, como yo soy el compositor de la discografía y también el dueño de la marca, decidí emprender este camino solo primero”, agrega.

    Rodrigo Castro

    El músico se mantuvo componiendo, concentrado en su material de electrónica y en el trabajo audiovisual que realiza para Quijote Films. Pero Marciano, entró en una fase diferente. Ya no hubo vuelta atrás. Castro comenta que no hubo una conversación final con su socio, sino que las las cosas, más bien, siguieron su rumbo.

    “Cuando Sergio empieza a hacer su carrera solista, se produce una suerte de disociación musical”, apunta. “Entonces en esta disociación musical, más que nada de parte de él con la música electrónica, es lo que naturalmente fue separando el camino musical. Sin que existan conflictos de por medio ni nada, fue súper natural. Tampoco es que se haya dado con una conversación así como ‘oye, yo voy a seguir’, sino que yo empecé a tocar y se dio solo”.

    -¿Cómo has visto tú la reacción de los seguidores de Marciano ante este cambio?

    La única red que siempre manejamos tanto yo como Sergio era Instagram, que es @marcianosonido. Y la verdad es que cuando yo empecé a comunicar esto, la recepción fue bastante buena. Sorprendentemente buena, sin ser peyorativo con mi exsocio, la gente lo tomó como bien porque yo siento que la discografía de Marciano, y sobre todo los primeros cuatro discos, marcaron harto a una generación que está felíz, más allá de la figura pública o no pública.

    A diferencia de los años de dúo, Castro amplió a Marciano como un trío, con la inclusión de dos músicos, Yassin Velasquez en guitarra (músico y fundador de Quijote Films) y Loreto Rios Montecinos en batería y percusiones (ex Mono o estéreo?). El último año, se concentró totalmente en trabajar la nueva identidad. “Y ahí el disco en paralelo fue tomando forma como con este proyecto de banda, que es lo que yo tenía ganas de hacer hace tiempo”.

    -En general se tiende a asociar la electrónica con los DJ, ¿por qué decidiste optar por el formato banda?

    Yo creo que es como una demarcación que yo creo que es súper necesaria ante esta sobreexplotación de DJs y los DJs como influencer, los likes y toda esta cosa de la cual yo estoy completamente alejado. Creo que era importante empezar a observar un fenómeno que empezó a suceder en el extranjero. Muchos proyectos musicales que me gustan mucho, como Moderat, Caribou, Nicolas Jaar con su banda ahora Darkside, hay un montón de bandas que en sus discos probablemente trabaja uno o dos personas, pero yo empecé a ver estas presentaciones en los festivales que empezaron a presentarse con banda y eso me pareció muy interesante. Y es a donde yo quiero apuntar justamente. Yo no quiero que Marciano vuelva a tocar a la escena club, donde hoy en día están los DJs. Mi propuesta con la banda es cimentar un camino por festivales y sobre todo moverse al extranjero, y justamente por festivales. Es revalorar la discografía y el repertorio, versus estos DJs. Simplemente, no tengo sintonía con el mundo DJ en general.

    -¿Cuál es el principal cambio para ti, de pasar de dúo a un formato de banda?

    Me pasó con la gira que hice el 2024 con Daniel Cartes, que me planteó un poco cómo yo tengo que sintonizar más con la gente que estoy tocando, porque siempre estoy como muy pegado en las máquinas. Como uno está tocando en vivo, está preocupado de muchos botones, muchas cosas, las luces, la oscuridad, etcétera. Y ese desafío de enfrentarme a una dinámica de tocar en vivo como banda, es lo que es lo súper novedoso, porque yo voy a estar tocando bajo también. Yassín en guitarra, con una guitarra muy prístina, limpia, así como Nile Rodgers, y la Lore que toca una brutalidad. Son personas que estudiaron doctamente la música y eso a mí me va a servir para también tener una estructura en vivo más clara.

    -Marciano tiene varias participaciones en festivales importantes, abrieron para Daft Punk, para Chemical Brothers, para Gustavo Cerati. ¿Cuál de todas esas experiencias de alguna forma te marcó más?

    -Yo creo que todos son sus grandes hitos. Por ejemplo, en Suiza tocamos antes de Sonic Youth. Era un festival súper loco porque era un festival como muy familiar. Lo de Plan V sí fue interesante porque ahí hay un contacto como humano con Gustavo Cerati, que fue muy choro durante la prueba de sonido, y que también nos llevó a compartir varias veces el escenario tanto con su proyecto Plan B como con Roken y Ocio. Lo de Chemical Brothers también fue choro porque también estuvimos un fin de semana con ellos compartiendo, hubo una comunicación, hubo un vínculo, lo pasamos excelente, escuchamos música. Y sin duda Daft Punk yo creo que es bien significativa por lo que representa la banda en sí, aunque no pudimos estar con ellos personalmente, pero sí creo que esa versión de SUE fue impresionante. Yo creo que todas las tocatas siempre han tenido como hitos interesantes.

    Con la nueva formación, Castro alista el nuevo disco del proyecto, Radioedit. Un trabajo que ha preparado entre las maquetas grabadas en su casa y el clásico estudio itinerante Astro Parlante en que se ha grabado la mayor parte del material de Marciano.

    “El título es jugando a este concepto que se inventa en los años 50 de que los temas tienen que durar 3 minutos 40 para poder sonar en una parrilla programática. Nosotros el 2001, cuando lanzamos Neruda, lo primero que nos dijeron en la radio es que tenía que durar eso, si no no nos podían tocar. Entonces para nosotros era como ‘¡qué penca la cosa!’. Y ahora estos temas siguen siendo largos, de 7 a 10 minutos, pero vamos a tener todas sus versiones en radio edit. Y viene con un concepto integral en todo sentido, el disco suena súper retro-futurista, suena ochentero".

    Radioedit se lanzará en octubre y estará disponible en formato físico. “Nosotros queremos editar este disco en vinilo. Yo entiendo que el streaming de las plataformas digitales, es algo que es súper importante, la gente escucha música por ahí. Pero este es un disco que está grabado con sintetizadores de verdad, grabado con preamplificadores de verdad. A la gente que le gusta la alta fidelidad, claramente donde se mejor se escucha es en vinilo. Es un disco que merece ser escuchado bien. Yo estoy muy conforme con cómo está quedando este disco”.

    -¿Has evaluado la chance de reeditar en vinilo algunos de los discos clásicos de Marciano, como Polarizado?

    Sí, o sea, la gente lo súper pide. En enero de este año, Iván Navarro, que es un artista visual, hizo una exposición que venía acompañada de una sesión musical, y yo toqué íntegramente un disco que nunca había tocado en mi vida, que es Come Astronautas (1998). Y fue mucha gente a decirme justamente: ¿Cuándo en vinilo? En Instagram también nos preguntan cuándo en vinilo y me encantaría sacar toda la discografía en vinilo. Pero eso sale un poco caro.

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