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    Política

    Gobierno proyecta para octubre nombramiento de cónsul para Caracas

    El subsecretario de Relaciones Exteriores y el director general de Asuntos Consulares asistieron este martes a la Comisión de Gobierno del Senado, para dar cuenta de los avances en el restablecimiento de los lazos diplomáticos con Venezuela.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres. Prensa Ministerio de Relaciones Exteriores

    Hasta la Comisión de Gobierno del Senado acudieron este martes el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el director general de Asuntos Consulares, Hernán Núñez, para dar cuenta de los avances en la reactivación de los lazos diplomáticos con Venezuela.

    Ambas autoridades asistieron a la instancia en representación del canciller Francisco Pérez Mackenna, que era el invitado a la sesión por parte de los senadores.

    La participación de Torres y Núñez en el espacio legislativo se produjo luego que el pasado miércoles se formalizó la reactivación de las relaciones consulares con Caracas.

    Esto, mediante el intercambio de notas diplomáticas entre el propio Núñez; y el viceministro de América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez.

    En la comisión, el subsecretario de RR.EE. reforzó las declaraciones recientes del ministro Pérez Mackenna, referentes a que ya hay un equipo consular desplegado en la capital venezolana.

    Ante los senadores, eso sí, Torres señaló que el gobierno proyecta recién para octubre el nombramiento del cónsul, debido a tiempos de los protocolos para tal designación. Aunque destacó que ya hay cierto funcionamiento de dichas oficinas.

    “Podríamos decir que ya funciona como tal, porque están estos contratos locales y está la persona que firma, y se están entregando los pasaportes. Entonces, en la práctica hay una gradualidad, pero que Chile tiene abierta esa oficina”, dijo

    Y luego agregó: “Ahora, ¿cuándo se podría nombrar un cónsul? Hay un proceso de postulación que se va a hacer probablemente esta semana, ahí hay un plazo para que la gente postule, después se reúne una comisión, se escogen a los cónsules o a los diplomáticos que van a diversas embajadas, y ahí hay que darles un mes para que se preparen. Ergo, lo más probable es que nuestros representantes consulares no estén antes del 1 de octubre".

    Además, remarcó que “hay una gradualidad en retomar la relación consular. Una vez que normalicemos el funcionamiento del Consulado, lo primero son los documentos atrasados, y después legalizaciones, pasaportes, etc.”.

    Expulsiones

    En la instancia, Torres también fue consultado si han existido conversaciones para hacer efectivas expulsiones.

    “No hemos hablado con ellos de expulsiones. Primero porque es un tema del Ministerio del Interior. Nosotros como Relaciones Exteriores habilitamos la infraestructura de nuestras embajadas y de nuestros consulados. El detalle de los planes que hay en materia de expulsiones probablemente los tiene Interior”, respondió.

    A eso añadió que Cancillería se ha concentrado en abrir los consulados, “dejarlos trabajando, que la gente sienta que puede ser atendida. Y después de que normalicemos la relación consular”.

    “Yo creo que va a venir un momento en que vamos a tener que hablar de relaciones diplomáticas. Y creo que nos gustaría a todos normalizar las relaciones con Venezuela”, apuntó.

    Más adelante reiteró que: “Estamos en la búsqueda de los cónsules, el nombramiento de los cónsules. Después vendrá probablemente, si restablecemos relaciones diplomáticas, la búsqueda de un embajador”.

    Más sobre:VenezuelaRelaciones consularesConsulado de Chile en CaracasPatricio Torres EspinozaHernán Núñez

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