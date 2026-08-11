Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

La mañana de este martes, el Ministerio de Salud solicitó la renuncia a la secretaria regional ministerial (Seremi) de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup.

La información fue confirmada por el ministerio a través de un comunicado, en el que no señala mayores antecedentes sobre la decisión.

“El ministerio le agradece los servicios prestados durante estos meses e informará oportunamente la designación del seremi subrogante”, señalaron sobre la exautoridad.

Aunque no se informó la causa, la ahora exautoridad enfrentaba al menos nueve denuncias por ley Karin, dos querellas y seis acciones de tutela durante los poco más de cinco meses que llevaba en el cargo.

“Acá hay una investigación que se tiene que hacer de manera exhaustiva por parte del Ministerio de Salud y que se comprueben los hechos”, señaló en una declaración recogida por radio Biobío sobre estas investigaciones.