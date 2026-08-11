Kast se reúne con alcaldes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana para abordar la agenda de seguridad

Pasadas las 08.30 horas de la mañana de este martes, el Presidente José Antonio Kast dio inicio a la reunión que convocó con alcaldes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, para abordar la agenda de seguridad.

Desde La Moneda, el Presidente entregó unas palabras introductorias de la instancia a los presentes. “Hoy día los convocamos para poder conversar. Primero agradecerles la disposición y por la ayuda que han prestado, pero también para conversar de otros temas”, partió señalando.

En esa línea, subrayó: “Hay un tema que es prioridad para el gobierno, que vamos a abordar ahora con bastante más intensidad, una vez que ya aprobamos una reforma importante que todavía tiene tres puntos a debatir en el Tribunal Constitucional, pero a nuestro juicio son temas que no afectan el eje central de esta reforma económica”, dijo sobre la megarreforma.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Más allá del debate legítimo que se puede dar por distintos temas que afectan a las municipalidades respecto de los recursos del Fondo Común Municipal, creemos que esto va a permitir una activación, junto con otras normas, de nuestra economía. pero hay un tema que es transversal y que preocupa a toda la ciudadanía, que es el tema de la seguridad”, continuó.

“Ustedes vieron que ayer presentamos un proyecto de reforma constitucional, y esto va enlazado con una agenda muy grande de temas en seguridad que recoge cerca de 30 proyectos de ley, algunos que ya tienen tramitación legislativa y que recogen mociones parlamentarias, y otros que van en una línea de reforzar lo que plantea tanto la reforma constitucional como algunos otros planteamientos que han hecho ustedes”, sostuvo.

En esa sentido, explicó que habrá una exposición acotada de lo que se trata esta agenda, que “va anexada a la reforma constitucional, pero recoge varias de las inquietudes” que los alcaldes han planteado, y que luego tendrán espacio para hacer sus preguntas o manifestar sus opiniones.