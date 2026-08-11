Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

La diputada Gael Yeomans, candidata a la presidencia del Frente Amplio por la lista Unidad para Avanzar, dio a conocer su Plan de los Primeros 100 Días de gestión.

Se trata de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la estructura orgánica del partido y su capacidad de incidencia política de cara a las próximas elecciones.

“Nuestro Plan de 100 días tiene como prioridad comenzar a cerrar la brecha entre el tamaño del Frente Amplio y su capacidad de incidencia”, dijo Yeomans al presentar la hoja de ruta de su eventual gestión.

Una de las primeras medidas del plan será iniciar la convocatoria a un Congreso Orgánico, instancia que deberá realizarse durante el primer año de la nueva conducción.

Según explicó la candidata, este proceso es fundamental para adecuar la estructura del partido a su nueva escala y responder a los desafíos planteados por el reciente Congreso Ideológico.

El plan contempla además iniciar un proceso de mayor autonomía financiera para las direcciones regionales, que comenzará con la entrega de capacidades administrativas y formación a los equipos territoriales, avanzando hacia una mayor ejecución regional de recursos.

A esto se suma la creación de un Secretariado de Promoción Militante, encargado de detectar, formar y acompañar nuevos liderazgos en todo Chile, iniciando desde ya la preparación política y territorial necesaria para el fortalecimiento partidario que, a juicio de la candidata, se requiere para volver a ser gobierno en las próximas elecciones.

Las medidas anunciadas son parte del proceso programático “Tu Voz Construye Programa”, que la candidata y su lista desarrollaron a lo largo de todo Chile, congregando a más de 1.000 militantes en 35 encuentros autoconvocados.

En un debate interno del partido, Yeomans se comprometió además a no recibir sueldo durante su gestión en caso de resultar electa presidenta del Frente Amplio, tal como lo hizo cuando dirigió el ex partido Convergencia Social. A este compromiso se suma el de integrar el trabajo realizado por las autoridades parlamentarias, municipales y regionales con el de las dirigencias, mediante un Encuentro Nacional de Autoridades Electas + Representantes Internos.

La diputada enfrenta en las elecciones a la actual timonel y candidata a la reelección, Constanza Martínez. Los comicios de la tienda están programados para este 15 y 16 de agosto.