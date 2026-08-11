Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

Organizado por la Universidad Portátil, proyecto tecnológico fundado en 2009 dedicado a la investigación académica y a la creación y difusión de conocimiento para contar mejor Latinoamérica, el premio se desarrolla en Chile desde 2024 junto a la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello del Campus Creativo.

El concurso está dirigido a personas de hasta 35 años interesadas en narrar historias reales desde la crónica. Los textos deben ser inéditos, no haber sido publicados total ni parcialmente en medios impresos o digitales, y estar escritos originalmente en español. Las obras podrán abordar cualquier temática y deberán tener una extensión máxima de 17 mil caracteres con espacio, en letra Arial tamaño 12. Además, cada participante deberá adjuntar una autobiografía de hasta 3 mil caracteres con espacio, bajo el mismo formato.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 5 de septiembre de 2026 en premionuevasplumas.org. Posteriormente, durante la primera semana de octubre, se dará a conocer el jurado de esta edición; en noviembre se anunciarán las 15 crónicas finalistas; y la obra ganadora será revelada en un evento que se realizará en el marco de La Furia del Libro en diciembre de 2026.

La persona ganadora del Premio Nuevas Plumas Chile recibirá un premio en efectivo de $1.000.000 de pesos chilenos, además de la publicación de su crónica y la inclusión de su texto en un libro que reunirá las 15 crónicas finalistas, publicado por Berrinche Editores.

En sus ediciones anteriores, el Premio Nuevas Plumas Chile ha reconocido nuevas voces de la crónica nacional. En 2025, su segunda versión fue otorgada a Jonathan Mardones, mientras que la primera edición, realizada en 2024, distinguió a Belén del Castillo Pairoa.

El jurado de las ediciones anteriores estuvo conformado por María José Cumplido, Andrew Chernin y Pablo Mancini en la versión 2025; y por Rocío Montes, Julio Villanueva Chang y Juan Pablo Meneses en la primera edición de 2024.

En palabras de Meneses “en sus tres versiones el Premio Nuevas Plumas destaca a una nueva generación de cronistas chilenos. El premio impulsa el periodísmo narrativo y el contar buenas historias que dan cuanta de la diversidad de miradas y voces de jóvenes escritores”.

Con la convocatoria entrando en su última etapa, el Premio Nuevas Plumas Chile 2026 invita a jóvenes escritores y escritoras a compartir sus historias y ser parte de una plataforma que busca fortalecer la crónica como una herramienta para narrar la realidad desde nuevas miradas.

Bases y link de postulación: https://premionuevasplumas.org/chile/

Ig: @premionuevasplumas