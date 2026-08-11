SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno reitera cuestionamientos a las cifras de reducción de la pobreza de la última encuesta Casen

    “Vamos a entrar en profundidad en su momento”, dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sobre los detalles del cuestionamiento del gobierno a la encuesta Casen entregada el año pasado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reiteró los cuestionamientos del gobierno del Presidente José Antonio Kast a los resultados de las personas en situación de pobreza de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

    “Sigo en la misma línea del Presidente”, dijo el secretario de Estado en entrevista con Radio Infinita y en relación con los cuestionamientos que planteó el Presidente Kast a la encuesta Casen este lunes.

    El mandatario cuestionó este lunes las cifras de la última Casen en el contexto de la discusión sobre la situación fiscal del país y la capacidad de entregar medidas de ayuda como subsidios.

    “Fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, dijo el Presidente Kast en relación con los cuestionamientos que planteó el hoy ministro de Hacienda sobre los resultados de pobreza entregados en 2023.

    Sin embargo, el biministro descartó comentar qué es lo que se cuestiona de la última Casen. “Vamos a entrar en profundidad para mirar las cifras, para tener una opinión y aclararle su duda”, dijo el secretario de Estado ante la consulta de qué es lo que se cuestiona.

    Hemos estado mirando, y vamos a entrar en profundidad para cerrar el debate (...) Vamos a entrar en profundidad en su momento (...) se habían cuestionado los métodos”, agregó ante la insistencia de conocer lo que se cuestiona por parte del Ejecutivo.

    Por otro lado, este mismo lunes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, decía que los dichos del mandatario no eran un cuestionamiento a las cifras.

    Empleo y feriado en Fiestas Patrias

    En el contexto de que la megarreforma entre en vigencia y se espera que genere un aumento en la economía, el biministro comentó la medida en relación a sus efectos en el empleo.

    “Lo que estamos trabajando es para que la reconstrucción llegue al bolsillo de los chilenos, que ya ha empezado a llegar”, aseguró Mas.

    En esa línea, el secretario de Estado apuntó a una mejora en el empleo por el lado de la construcción.

    “Tenemos que construir 400 mil viviendas en este gobierno; este año vamos a construir 30 mil viviendas. Solo la reconstrucción de las casas quemadas va a significar un empleo de 10 mil personas. Eso empieza a tener un efecto inmediato. Hay un plan de US$15 mil millones de obras públicas. Eso se va a empezar a ver ahora, de aquí a final de año”, dijo.

    En relación con las cifras de empleo en el corto plazo, el biministro comentó que “estamos trabajando para que en el próximo dato (de desempleo), ojalá no aumente. Estamos trabajando en un plan de 50 mil empleos de aquí a octubre”.

    Las proyecciones del biministro Mas se basaron en que se espera que, en julio, las cifras de desempleo se vean afectadas por la menor actividad que se registra en los meses de invierno.

    Por otro lado, el biministro dijo que la idea de extender el feriado de Fiestas Patrias al 17 de septiembre es algo que está en “evaluación”.

    Los dichos del secretario de Estado se dan luego de que este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, le cerró la puerta a un feriado adicional.

    “No está en el horizonte del Ejecutivo plantear como un proyecto de iniciativa legislativa para impulsar un feriado”, dijo Pavez este lunes.

    Más sobre:EconomíaCasenPobreza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo Barnechea impulsa iniciativa legislativa para multar con hasta 10 UTM a vehículos modificados para generar ruidos

    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario

    ¿Prioridades o discrecionalidad?

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    Cazuela de cerdo

    Lo más leído

    1.
    El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Másvida

    El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Másvida

    2.
    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    3.
    Los Angeles Lakers cambian de dueño en la mayor operación en la historia del deporte

    Los Angeles Lakers cambian de dueño en la mayor operación en la historia del deporte

    4.
    Susana Jiménez apunta a establecer criterios para filtrar denuncias por Ley Karin: “Esto sobrepasa a la Dirección del Trabajo”

    Susana Jiménez apunta a establecer criterios para filtrar denuncias por Ley Karin: “Esto sobrepasa a la Dirección del Trabajo”

    5.
    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    6.
    Embajador chino llama a Chile a protegerse de la “injerencia externa” que limite las inversiones en el país

    Embajador chino llama a Chile a protegerse de la “injerencia externa” que limite las inversiones en el país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico y cuánto recibe cada familia

    Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico y cuánto recibe cada familia

    Conducción del FA, Piñera, fuga de militantes y oposición a Kast: los cruces de Martínez y Yeomans en debate de La Tercera
    Chile

    Conducción del FA, Piñera, fuga de militantes y oposición a Kast: los cruces de Martínez y Yeomans en debate de La Tercera

    Condenan a dos presos venezolanos por frustrado ataque con auto bomba en tribunales de Arica

    Canciller destaca megarreforma y asegura que Chile busca “mejores condiciones” para la inversión

    ¿Prioridades o discrecionalidad?
    Negocios

    ¿Prioridades o discrecionalidad?

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Empresas Copec acuerda aprobar aporte de capital de US$ 450 millones para Arauco, en medio de fuerte inversión en Brasil

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Con De la Peña: Milovan Kegevic anuncia plan para el tenis, pero Comisión Electoral cita a asamblea para reemplazarlo
    El Deportivo

    Con De la Peña: Milovan Kegevic anuncia plan para el tenis, pero Comisión Electoral cita a asamblea para reemplazarlo

    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS

    “En el juego con pelota quedamos un poco al debe”: el balance de las Diablas tras jugar el último amistoso previo al Mundial

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine
    Tecnología

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario
    Cultura y entretención

    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario

    Primavera de Praga anuncia su retorno a los escenarios con su show más grande en el Teatro La Cúpula

    Casino se reúne para celebrar los 21 años de su disco debut

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional
    Mundo

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?