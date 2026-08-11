Gobierno reitera cuestionamientos a las cifras de reducción de la pobreza de la última encuesta Casen

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reiteró los cuestionamientos del gobierno del Presidente José Antonio Kast a los resultados de las personas en situación de pobreza de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

“Sigo en la misma línea del Presidente”, dijo el secretario de Estado en entrevista con Radio Infinita y en relación con los cuestionamientos que planteó el Presidente Kast a la encuesta Casen este lunes.

El mandatario cuestionó este lunes las cifras de la última Casen en el contexto de la discusión sobre la situación fiscal del país y la capacidad de entregar medidas de ayuda como subsidios.

“Fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, dijo el Presidente Kast en relación con los cuestionamientos que planteó el hoy ministro de Hacienda sobre los resultados de pobreza entregados en 2023.

Sin embargo, el biministro descartó comentar qué es lo que se cuestiona de la última Casen. “Vamos a entrar en profundidad para mirar las cifras, para tener una opinión y aclararle su duda”, dijo el secretario de Estado ante la consulta de qué es lo que se cuestiona.

“Hemos estado mirando, y vamos a entrar en profundidad para cerrar el debate (...) Vamos a entrar en profundidad en su momento (...) se habían cuestionado los métodos”, agregó ante la insistencia de conocer lo que se cuestiona por parte del Ejecutivo.

Por otro lado, este mismo lunes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, decía que los dichos del mandatario no eran un cuestionamiento a las cifras.

Empleo y feriado en Fiestas Patrias

En el contexto de que la megarreforma entre en vigencia y se espera que genere un aumento en la economía, el biministro comentó la medida en relación a sus efectos en el empleo.

“Lo que estamos trabajando es para que la reconstrucción llegue al bolsillo de los chilenos, que ya ha empezado a llegar”, aseguró Mas.

En esa línea, el secretario de Estado apuntó a una mejora en el empleo por el lado de la construcción.

“Tenemos que construir 400 mil viviendas en este gobierno; este año vamos a construir 30 mil viviendas. Solo la reconstrucción de las casas quemadas va a significar un empleo de 10 mil personas. Eso empieza a tener un efecto inmediato. Hay un plan de US$15 mil millones de obras públicas. Eso se va a empezar a ver ahora, de aquí a final de año”, dijo.

En relación con las cifras de empleo en el corto plazo, el biministro comentó que “estamos trabajando para que en el próximo dato (de desempleo), ojalá no aumente. Estamos trabajando en un plan de 50 mil empleos de aquí a octubre”.

Las proyecciones del biministro Mas se basaron en que se espera que, en julio, las cifras de desempleo se vean afectadas por la menor actividad que se registra en los meses de invierno.

Por otro lado, el biministro dijo que la idea de extender el feriado de Fiestas Patrias al 17 de septiembre es algo que está en “evaluación”.

Los dichos del secretario de Estado se dan luego de que este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, le cerró la puerta a un feriado adicional.

“No está en el horizonte del Ejecutivo plantear como un proyecto de iniciativa legislativa para impulsar un feriado”, dijo Pavez este lunes.