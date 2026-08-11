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    Licitación de casinos: Viña del Mar e Iquique no tienen interesados y hay solo un postulante para Coquimbo y otro para Pucón

    En el cierre de la audiencia, la notaria Renata González, de la 23° Notaría de Santiago, anunció la recepción de la oferta presentada por la sociedad Casino Volcán Pucón S.A. para la operación de un complejo de juegos en la ciudad de Pucón en la Región de la Araucanía, y otra de la firma Casino de Juegos de Coquimbo S.A. para funcionar en la ciudad de Coquimbo.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    ¿Son legales los casinos online en Chile en 2026?

    Un resultado poco alentador tuvo la licitación para operar los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón realizada este martes.

    Hasta las 10 de la mañana tenían los interesados para presentar las propuestas técnicas y económicas a la subasta pública llevada a cabo por la Superintendencia de Casinos.

    Y pese al eventual atractivo que podrían tener estas plazas, sólo llegaron dos postulantes: uno para Coquimbo y otro para Pucón, con lo cual las licitaciones para Viña del Mar e Iquique quedaron desiertas.

    Esto, en un contexto institucional adverso: la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) está acéfala, pues aún no se elige a un superintendente titular, luego de que Vivien Villagrán cumpliera su periodo máximo permitido en febrero pasado, y a que la autoridad del poder Ejecutivo a cargo de este tema, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, fuese recién nombrado este lunes por la Presidencia, tras la salida por un examen positivo de drogas de Juan Pablo Rodríguez.

    Al cierre de la audiencia y luego de evaluar que las ofertas cumplieran con los requisitos básicos, la notaria Renata González, de la 23° Notaría de Santiago, anunció la recepción de la oferta presentada por la sociedad Casino Volcán Pucón S.A. para la operación de un complejo de juegos en la ciudad de Pucón en la Región de la Araucanía, y otra de la firma Casino de Juegos de Coquimbo S.A. para funcionar en la ciudad puerto.

    “Concluida la recepción de las ofertas técnicas y económicas, se inicia la etapa de Evaluación de las Ofertas Técnicas, la cual tendrá una duración máxima de 120 días”, explicó la SCJ, hoy a cargo del superintendente interino Eduardo Cáceres.

    Respecto a Viña del Mar e Iquique, la SCJ dijo que “deberá iniciar los procesos para ambas comunas a la brevedad, debiéndose definir nuevamente las condiciones especiales, para ser incluidas en las respectivas Bases Técnicas”.

    El proceso, aprobado por las resoluciones 108, 109, 110 y 111 del 23 de enero de 2026, podría haber sido interrumpido por un procedimiento no contencioso presentado por abogados de las actuales operadoras de casinos Marina del Sol, Corporación Meier y Dreams ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en que solicitaban la suspensión de la subasta pública, debido a factores que, según ellos, limitaban la competencia y dificultaban la posibilidad de presentar ofertas.

    Pero el pasado 28 de julio y el 6 de agosto, el TDLC rechazó sendos recursos de reposición de tales operadores que apuntaban a suspender el proceso a último momento, por lo cual la corte permitió que el órgano fiscalizador siguiera adelante con el proceso.

    En paralelo, en el TDLC se lleva adelante desde 2024 un proceso iniciado por un requerimiento por colusión de la Fiscalía Nacional Económica en contra de los operadores Marina del Sol, Dreams y Enjoy, que aún espera sentencia.

    Los que participaron

    La sociedad Casino Volcán Pucón, que postula a operar el casino de la ciudad lacustre, tiene como accionistas a Andrés Raggio Guerrero y a la firma Inversiones Gran Pucón SpA, cuyo representante legal es el mismo Andrés Raggio Guerrero.

    Raggio es exgerente de Tesorería de Enjoy, Euroamerica y Socofar-Cruz Verde y, hasta hace unas semanas, gerente de Finanzas de Clínica Las Condes. Fuentes conocedoras del proceso comentaron que Raggio encabeza a un grupo de exejecutivos de Enjoy que pretenden gestionar Pucón.

    A su vez, la firma Casino de Juegos de Coquimbo S.A. le pertenece a las sociedades Coquimbo Holdings I SpA y Coquimbo Holdings II SpA, que son controladas por Octium Fondo de Inversión Privado, cuyo gestor es Alza Administradora General de Fondos, cuyos socios son Álvaro Allliende y Fernando Zavala.

    Alliende es ingeniero civil de la Universidad Católica con un MBA en la Universidad de Stanford, exgerente de Deutsche Bank y ex CEO de la empresa de automatización de hogares Drop. Zavala, a su vez, también es ingeniero civil de la UC y ex MBA de Stanford, fue analista en LarrainVial y trabajó como asesor de la Presidencia en la primera administración Piñera.

    Las razones del desinterés

    Diversas fuentes del rubro coincidieron en señalar que el resultado de la licitación era previsible, tal como habían adelantado los actores incumbentes en su recurso ante el TDLC, debido a los requerimientos establecidos en las bases de la licitación.

    Entre ellos, la oferta económica mínima, que corresponde al monto base que debe pagar anualmente el operador a la municipalidad anfitriona del casino, cuyo monto, para muchos, era demasiado elevado para la sitación actual de la industria. A eso se suma la obligación de contratar al 100% de la actual dotación del casino licitado, lo que reduce flexibilidad a la hora de administrarlo.

    “Era totalmente predecible, por las condiciones especiales de las bases que limitaban la competencia y el interés en postular”, dice Francisco Leiva, el primer superintendente de Casinos y hoy dirigente de un gremio que agrupa a proveedores de plataformas de juegos online.

    “En las bases hay un conjunto de exigencias llamadas condiciones especiales, que, si no las cumples, quedas fuera del proceso. Esas condiciones especiales definen el monto de la oferta económica mínima, exigencias de construcción de infraestructura turística, mantener el 100% del personal del casino, más otras adicionales. Por ejemplo, en Iquique la infraestructura construida debía, al cabo de los 15 años de operación, transferirse a la municipalidad sin recibir ningún pago, y en Coquimbo, algo similar, pero el precio sería definido al término de la operación”, añadió.

    De hecho, luego de conocer el resultado, dos de los actuales operadores de casinos: Dreams, el más grande, y Marina del Sol (MDS) emitieron comunicados respectivos para explicar su desinterés.

    “Estamos convencidos que las bases técnicas (...) imponían condiciones excesivamente gravosas sin justificación y por tanto no promovían la competencia”, dijo Dreams, vinculada a Claudio Fischer, la que calificó de “inviable” su participación.

    Explicó que en Iquique, concesión que opera Dreams pero que devolvió, las bases exigían que al final de su periodo las obras, que incluían también un salón de evemntos para 1.500 personas y 380 estacionamientos, quedarían en manos del municipio, sin indemnización, por lo que su inversión calculada en US$55 millones, era “un costo hundido no recuperable”.

    MDS, a su vez, dijo que tenía “interés y capacidad para competir”, pero que “se vio impedida de hacerlo por las condiciones que expuso ante el TDLC”.

    “Este resultado no constituye un hecho aislado, sino una nueva demostración de que el modelo de licitación implementado a partir de 2015 presenta fallas estructurales de diseño”, dijo la empresa ligada a Nicolás Imschenetzky.

    “El caso del emblemático Casino de Viña del Mar es especialmente ilustrativo: primero, el proceso adjudicado en 2016 terminó siendo inviable, obligando al operador adjudicado a renunciar a su licencia; y ahora, el nuevo llamado concluye sin oferentes, confirmando que las condiciones definidas no lograron generar interés real en el mercado”, agregó.

    La licitación por Viña imponía al adjudicatario un plazo de puesta en marcha de tres meses desde su recepción del operador anterior, lo que los incumbentes consideraron “imposible” dado que se requiere de al menos siete meses para ello. Asimismo, se exigía un pago mínimo de 394 mil UF ($16.100 millones) al año al municipio más un mejoramiento de la Avenida Perú por hasta 120 mil UF ($4.900 millones).

    “El contraste con el modelo aplicado en 2005 es evidente. Bajo ese esquema participaron más de 60 proyectos, incluidos ocho oferentes extranjeros, y se materializó una inversión aproximada de US$1.500 millones en la industria. En cambio, tanto en la licitación desarrollada bajo el modelo de 2015 como en el proceso repetido hoy, no se presentó ninguna cadena extranjera ni se generó nueva inversión relevante”, reclamó MDS. “Chile requiere un modelo licitatorio moderno, competitivo y capaz de atraer inversión nacional e internacional”, puntualizó.

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