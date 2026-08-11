Las dramáticas historias de sobrevivencia y muerte tras el terremoto que golpeó a Colombia

El último balance parcial tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el occidente de Colombia ya contabiliza 181 muertos.

El último balance parcial tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el occidente de Colombia ya contabiliza 181 muertos, 2.595 heridos y 195 desaparecidos, según informó este martes el presidente Abelardo De La Espriella. Es el sismo más destructivo desde el de 1999, que arrasó Armenia y varios municipios del Eje Cafetero, dejando casi 1.200 fallecidos.

De la Espriella, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, llegó a Pereira, en cuya zona metropolitana se concentran gran parte de los fallecidos por el terremoto de este lunes. El mandatario conversó con los funcionarios locales y les manifestó su apoyo en las tareas de rescate, que avanzan a contra reloj en la ciudad ubicada en el Eje Cafetero.

🔴EN VIVO | El presidente Abelardo de la Espriella llega a Pereira junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Gran parte de los fallecidos tras el terremoto de magnitud 7.4 se concentra en el área metropolitana de Pereira https://t.co/T1t5qZU92C pic.twitter.com/mzOkxP0RMh — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) August 11, 2026

En sus declaraciones, el mandatario aseguró que en Pereira ya hay un total de 79 personas fallecidas, 278 heridas, 37 personas desaparecidas y un total de 243 rescatadas. Además, la cifra de edificios colapsados ya ascendió a 48 en la capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó este martes que el gobierno declarará la emergencia económica y social para atender la contingencia por el terremoto del suroccidente. A través de dicho estado de excepción, el gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley para atender la emergencia causada por el fenómeno natural.

“Activamos bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue el día de hoy, un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia”, dijo Gómez, que añadió, “tendremos esos recursos que pueden estar, si sale la emergencia el día de hoy, disponibles antes de que termine esta semana”.

Mientras, las primeras horas tras el terremoto son una carrera contra el tiempo: mientras familiares, voluntarios, bomberos, policías, soldados y equipos especializados remueven toneladas de concreto y acero retorcido, decenas de personas continúan desaparecidas y la esperanza se aferra a cualquier sonido que pueda indicar que alguien sigue con vida. Las operaciones se concentran en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quindío, en el occidente de la nación, en medio de la probabilidad de que aumente el número de víctimas mortales tras el sismo más potente que ha azotado el país en décadas.

Muerte de hijo de alcalde

En medio de las labores de rescate, han surgido dramáticas historias de sobrevivencia y otras donde los esfuerzos no han sido suficientes para recuperar con vida a las víctimas del terremoto.

#ATENCIÓN | Mateo Valencia, hijo del alcalde de Bahía Solano, murió en medio del terremoto de 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia.



Siga en vivo nuestra transmisión: https://t.co/aTlpNvkJES pic.twitter.com/hBkBo05ETK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

Es el caso del municipio de Bahía Solano, en el departamento de Chocó. Sus habitantes están de luto tras la muerte de Mateo Valencia Valencia, el pequeño hijo del alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla y de la gestora social Yirley Valencia. La información fue comunicada oficialmente por la Alcaldía de Bahía Solano, que publicó una fotografía del niño acompañada de un mensaje de solidaridad con sus padres y demás familiares.

Según explicó la administración municipal, Mateo falleció en el desplome del edificio en el que se encontraba. El niño tenía seis años y se encontraba en Quibdó cuando ocurrió la emergencia. Medios locales señalaron que el menor habría quedado atrapado después del colapso de la infraestructura de su colegio.

En su mensaje, la administración aseguró que la muerte del menor representa un duro golpe no solamente para su familia, sino para todo el municipio. “La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano”, expresó la Alcaldía.

El baloncesto nacional está de luto. 🇨🇴🕯️



Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de “Juancho” Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad. pic.twitter.com/FjCtyB1OEk — FCB | Federación Colombiana de Baloncesto 🇨🇴 (@Fecolcesto) August 10, 2026

La tragedia también golpeó al deporte nacional: Juan Alberto Barrios, exintegrante de la Selección Colombia de básquetbol, murió en Cali en medio de la emergencia provocada por el fuerte movimiento sísmico. Barrios hizo parte de la Selección Colombia durante la segunda mitad de la década de 1970 y el inicio de los años 1980, representando al país en competencias internacionales. En Cali, se desempeñaba como profesor de educación física en el colegio INEM, institución en la que acompañó procesos formativos y deportivos de jóvenes estudiantes.

Otra historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, quien residía desde hace varios años en Cali. Reconocida por su amor hacia los animales y vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas tras el terremoto. Fernández murió bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali.

#Pasto | Lenny Ruiz Fernández, joven abogada oriunda de Pasto, fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali, tras el terremoto.

La historia ha conmovido por la presencia de su mascota, que habría permanecido con vida junto a ella durante el tiempo… pic.twitter.com/QcVsRc4TgM — NariñoHoy (@HoyNarino) August 11, 2026

Lo más impactante es que su cuerpo fue hallado protegiendo a su mascota, un perro llamado Salomón, que sobrevivió gracias a ese gesto, detalló el diario El Tiempo. “Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”, comentó una familiar en redes sociales. “Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz”, dicen allegados lamentando su muerte.

Padre a la espera del rescate de su hija

La emergencia también ha dejado a numerosas familias a la espera de noticias sobre el paradero de sus allegados en los puntos donde se presentaron colapsos estructurales. Uno de los casos reportados corresponde a Iliana Giraldo Aponte, una menor de 11 años que permanece atrapada bajo los escombros de una edificación derrumbada en Cali, Valle del Cauca. Ocurrió en el barrio Capri, sector que registra uno de los mayores niveles de daño en la infraestructura urbana de la ciudad.

En el lugar del siniestro, Alexander Giraldo, padre de la menor, permanece a la espera de la llegada de los equipos de socorro para avanzar en las labores de extracción. Las unidades de emergencia priorizan la atención en esta zona ante las solicitudes presentadas por los habitantes del sector.

#ACTUALIDAD | Es Alexander Giraldo, padre de la niña de 11 años Iliana Giraldo Aponte, que se encuentra atrapada entre los #Escombros de los dos #Edificios que se derrumbaron en el barrio Capri, al sur de #Cali. Su angustia crece cada minuto para que la encuentren con vida, junto… pic.twitter.com/L0BCU4o9gB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

De acuerdo con la información entregada por familiares, Iliana se encontraría bajo los escombros junto con sus abuelos. Carlos Arturo Aponte, de 62 años, y Estela Marín de Aponte, de 61, vivían allí desde hace 12 años.

“Estamos en un edificio que tenía dos bloques, uno de ellos se desplomó hacia la mano derecha, donde estaba el departamento de mis papás. Ellos estaban con mi sobrina, mi papá había cumplido años el domingo y estaban celebrando”, relató al diario El Tiempo Carlos Aponte, periodista caleño que espera con angustia noticias de sus padres y su sobrina.

La esperanza de la familia se sostiene en una señal: una cámara térmica registró la presencia de tres cuerpos y dos más pequeños, lo que hace pensar que se refugiaron en uno de los baños junto a la niña y las mascotas. “Lo más probable es que se hayan metido a uno de los baños porque la cámara registra vida. Podría ser que en el afán de huir se encerraron con los animalitos y la niña”, explicó Aponte, mientras los equipos de rescate continúan las labores.

Madre y su bebé sobreviven

Dentro de la tragedia, también hay casos de sobrevivencia casi milagrosos. Una madre y su bebé fueron rescatados con vida este lunes en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, luego de quedar atrapados bajo los escombros de un edificio de cinco pisos que colapsó durante el terremoto registrado el lunes a las 7.34.

Los equipos de socorro llegaron al lugar hacia las 9:30 de la mañana. De acuerdo con el rescatista Carlos Ortiz, durante los primeros minutos después del colapso se produjo silencio entre los escombros. Aproximadamente 20 minutos después comenzaron a escucharse voces de personas que permanecían atrapadas con vida.

Ortiz explicó a Noticias Caracol que durante la operación encontraron a la madre y al menor. “Por fortuna encontramos al bebé de 6 meses con su mamá, lo cual nos dio muchas esperanzas para seguir trabajando; incluso ya hemos rescatado a 7 personas y al momento estamos en la búsqueda; nos dan signos de vida de una pareja de adultos mayores y su nietecito de 7 años”.

El rescatista también informó sobre el estado de salud del bebé tras ser retirado de la estructura. “Por fortuna, está estable, con laceraciones pequeñas y demás a la hora de sacarlo, pero está estable y fue atendido también por los paramédicos de la zona”.

También fue rescatado un joven de 35 años “gracias al equipo de 60 bomberos de Bogotá desplazados a Cali”, tal y como explicó el alcalde de la capital colombiana Carlos Fernando Galán. Según el edil, el equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá logró rescatar con vida a Carlos Esteban Rebolledo hacia las 3.57 de la madrugada, quien se encontraba atrapado bajo los escombros de una estructura colapsada en la ciudad de Cali.

¡Rescatada Diana con vida!



El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación.



Una buena noticia en medio de la tragedia. pic.twitter.com/ACOpvtiDfh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

El hombre presenta lesiones leves y recibe atención médica, indicó el alcalde. “Estaba deshidratado y tenía heridas menores, y ha sido trasladado al hospital”, añadió una portavoz de los bomberos de Bogotá.

Rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que llegó a Cali a apoyar las labores de búsqueda de los afectados por el terremoto del lunes, también encontraron con vida a Diana Marcela Troncoso, una médica que había quedado sepultada en los escombros del edificio Torres del Limonar.

La mujer fue sacada del sitio con vida, 30 horas después del sismo. Gloria, administradora del edificio siniestrado, le dijo a Blu Radio que la joven médica quedó atrapada en los escombros a pesar de que su familia logró salir con vida.

Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/v2VGUafJBZ — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la noticia. “¡Rescatada Diana con vida! El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación. Una buena noticia en medio de la tragedia", dijo.

Alejandro Éder, alcalde de Cali, también se pronunció sobre el rescate de Diana. “Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!!”, señaló.