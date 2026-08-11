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    “Donde estés parando, me pasas la ubicación y te pasamos a buscar”: la cálida bienvenida a Vozinha del camarín de Colo Colo

    Los albos revelan la intimidad de los primeros minutos del guardameta de Cabo Verde en Macul. Javier Correa actuó como el anfitrión del portero.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha y Javier Correa (Foto: Captura/@colocolo

    Vozinha ya suma varios días en Colo Colo. El guardameta, sensación en el Mundial por sus actuaciones en el arco de Cabo Verde, ya cumplió con todos los trámites relativos a su incorporación y se alista para su debut en los albos.

    Han sido jornadas intensas. Desde su llegada al aeropuerto, que incluyó una recepción de estrella por parte de unos 600 fanáticos que llegaron hasta la terminal, hasta la presentación masiva a la que asistieron unas 20 mil personas, los albos han procurado que el arquero se sienta como en casa, a la altura de la condición estelar de la que goza en el mundo entero. De hecho, su llegada a los albos concitó amplia expectativa internacional.

    “Donde estés parando, me pasas la ubicación y te pasamos a buscar”: la cálida bienvenida a Vozinha en Colo Colo

    Internamente, el caboverdiano empieza a cautivar, sobre todo por su humildad. Rechazó tajantemente cualquier privilegio y advirtió que quería ser uno más del plantel que dirige Fernando Ortiz, quien le remarcó que tendrá que disputar el puesto con Gabriel Maureira, quien lo asumió después de la lesión de Fernando de Paul.

    Sus compañeros lo han recibido con la misma disposición. En las últimas horas, de hecho, los albos publicaron un video que resume las primeras horas del portero en el Monumental. El registro revela, especialmente, el momento en que conoce el vestuario que utilizan los jugadores del primer equipo del Cacique. El espacio que ahora pasa a ser su casa, al menos por los próximos seis meses e, idealmente, por un año más.

    Correa, el anfitrión

    La parte más llamativa de la pieza audiovisual grafica el momento en que Vozinha llega al camarín. El guardameta saluda atentamente a todos los presentes. Entre ellos estaba Fernando Ortiz, el técnico albo, quien lo llama por su nombre de pila: Josimar. La postura es coherente con la que el estratega ha manifestado públicamente, respecto de resistirse a denominarlo con el seudónimo que lo hizo conocido en el planeta.

    En nombre de los compañeros, fue Javier Correa quien se encargó de mostrarle las instalaciones y de darle la bienvenida. El atacante, quien podrá jugar ante O’Higgins, después de cumplir el castigo que se le asignó después de ser denunciado por el juez Nicolás Gamboa, le ofreció toda su apoyo para la adaptación. Después de consultarle si habla español, le planteó su buena voluntad. “Cualquier cosa que necesites, donde estés parando, me pasas la ubicación. Si quieres, te vamos a buscar. Te traemos”, le comprometió.

    Más sobre:VozinhaColo ColoJavier CorreaFútbolFútbol Nacional

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