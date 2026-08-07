Las veces que ha sido consultado por el arribo de Vozinha, Fernando Ortiz ha dejado claro que prefiere llamarlo de otra forma. El nombre ‘oficial’ del arquero que brilló en el Mundial con la camiseta de Cabo Verde es Josimar José Évora Dias. El seudónimo por el que se ha hecho conocido en el mundo entero lo adoptó en homenaje a su abuela. En portugués significa ‘abuelita’.

“Sí, tuve un diálogo. La verdad es que intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta, Josimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros”, declaró después del triunfo ante Everton, horas antes de que el africano llegara al país.

La resistencia de Fernando Ortiz al mencionar a Vozinha: “Josimar se ha adaptado muy bien”

En la antesala del encuentro frente a La Calera, el estratega valoró la integración del exgolero del Chaves, de Portugal. Lo hizo, otra vez, llamándolo por su denominación original, que alude a un histórico futbolista brasileño, Josimar Higino Pereira, quien jugó el Mundial de México con el Scratch.

“Josimar se ha adaptado muy bien al grupo, se ha adaptado muy bien. A pesar de estar un tiempo inactivo, lo he visto trabajar muy bien, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso. Ojalá que pueda seguir trabajando de la misma manera y pueda competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible”, declaró a los canales oficiales del club de Macul.

Vozinha en Colo Colo. Foto de redes sociales

El portero africano está registrado por el Cacique. Sin embargo está inactivo desde que terminó su participación en el Mundial, por lo que está en pleno proceso de acondicionamiento. Se prevé que su estreno se producirá en el encuentro ante O’Higgins, en el Monumental.

No le gusta la cancha

El duelo ante los cementeros se disputará este domingo, en el estadio Nicolás Chahuán, de La Calera. La cancha es sintética. El Tano admitió que le desagrada. “Hemos trabajado muy bien esta semana, preparando el partido contra un gran rival, en una cancha difícil, en un campo sintético, que a muchos nos nos gusta ir a jugar allá, pero es ‘parte de’”, admitió.

El entrenador destacó el rendimiento que sus dirigidos exhibieron ante Everton. “Quiero resaltar el trabajo en equipo en la victoria con Everton. Estamos trabajando para poder ir a conseguir otro triunfo”, apuntó.

El estratega también valoró la campaña que los tiene con 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su escolta. “Hemos arrancado de buena manera. Lo dije y lo reitero: la segunda rueda va a ser más difícil que la primera, pero seguiremos trabajando para consolidarnos y tratar de mantener una distancia como la que venimos teniendo, sin tener ese relajo, por decirlo así, porque va a ser difícil”, manifestó.