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    Imparable: Joaquín Niemann cierra otra ronda perfecta y se aleja de sus escoltas en el LIV Golf de Nueva York

    El golfista nacional cumplió una destacada actuación en la segunda jornada del certamen que se disputa en uno de los clubes de golf de Donald Trump.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann cumplió otra jornada impecable en Nueva York y estira la diferencia con sus escoltas. Foto: Charles Laberge/LIV Golf.

    Joaquín Niemann está demostrando que el exigente campo del Trump National Bedminster le sienta perfecto. Este viernes cerró otra brillante jornada sin errores que no solo le permitió mantener la punta en el LIV Golf de Nueva York, sino que alejarse de sus perseguidores. Terminó con 65 golpes (-6), que lo dejan en la cima con un acumulado de -13.

    Al igual que el jueves, el talagantino estuvo impecable con el drive y muy sólido en el green. Dominó muy bien todas las situaciones del juego y desde temprano marcó diferencias con sus rivales en el complejo perteneciente al presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien anunció visita para el fin de semana.

    Dos birdies en los hoyos 2 y 3 y otro en el 5 dictaron la pauta de cómo se avecinaba el día. Otros dos aciertos en el 8 y 9 le permitieron distanciarse de los escoltas, para luego tener una segunda mitad del recorrido en el par hasta la bandera 18, donde gracias a un espectacular segundo tiro quedó en posición de águila. Sin embargo, no acertó por muy poco, pero cerró igualmente con un nuevo descuento a la cancha en ese par 5.

    Y si bien el británico Lee Westwood tuvo una gran ronda, quedó a cinco impactos de Joaco. Un poco más atrás, aparece el español Sergio García (-7).

    Firme por equipos

    Tal como sucedió en la ronda inaugural, la gran actuación de Niemann le permitió a Torque GC seguir en la cima, con -9, cinco impactos más que HyFlyers GC. A diferencia del primer día, sus compañeros, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, no estuvieron tan inspirados y se instalaron en el lugar 20 y 27, con par y +1, respectivamente, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz subió levemente al puesto 35 (+3).

    En la lucha por la corona, John Rahm, quien puede ser tricampeón este fin de semana, tuvo un discreto cometido y se ubica en la casilla 27 (+1), mientras que Bryson DeChambeau, su escolta y el único que le puede amagar el título, sigue hundiéndose y terminó el día el puesto 50.

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín NiemannLIV de Nueva YorkDonald TrumpTorque GC

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