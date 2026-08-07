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    Política

    La fiebre “dieciochera”: diputada Parisi anuncia proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre y abre debate en el Congreso

    Como cada año, antes de que empiecen las fiestas patrias, los parlamentarios comienzan con la ofensiva para declarar uno de los días de la semana en la cual se celebra “el 18” de septiembre. Incluso, el gobierno del expresidente Gabriel Boric patrocinó una de estas iniciativas en 2022.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Valparaiso, 20 de julio 2026 La diputada Zandra Parisi en la Comision de La Familia Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Aunque falta más de un mes para las Fiestas Patrias, la semana del 18 de septiembre ya empezó a palpitarse, al menos en la Cámara de Diputados.

    Ayer, la diputada Zandra Parisi (PDG) anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar feriado el 17 de septiembre, en vistas de que este año, es día cae día jueves y es la jornada previa en donde empiezan los feriados del 18 y 19.

    Para fundamentar la iniciativa -que aún no ha sido ingresada- la diputada explica que “en el ámbito regional, el gasto turístico en localidades tiene un mayor efecto multiplicador en economías locales (pequeños comercios, servicios de transporte, ferias y proveedores), por lo que un día adicional puede traducirse en ingresos relevantes para micro y pequeñas empresas afectadas por distintas coyunturas económicas, climáticas, entre otras”.

    “Declarar el jueves 17 como feriado legal puede aumentar la demanda en alojamientos, restaurantes y comercio regional, contribuyendo a la reactivación económica de comunas del norte y del resto del país que reciben viajeros”, asegura más adelante.

    Incluso, entre los fundamentos de la iniciativa, Parisi cita el proyecto de ley, nacido de una resolución aprobada en la Cámara de Diputados, que impulsó el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que declaró feriado el 16 de septiembre del 2022.

    En esta oportunidad, sin embargo, desde La Moneda le cerraron la puerta a esta idea.

    El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, señaló que si bien son respetuosos de las facultades de los parlamentarios para presentar iniciativas, esto es “en la medida en que no invadan las atribuciones exclusivas del Presidente de la República”.

    Lo anterior, pues la declaración de un feriado, necesariamente, requiere el respaldo del gobierno.

    “Eso actualmente está legislado y por lo tanto en opinión del gobierno no es necesario innovar”, zanjó Pavez.

    El debate parlamentario

    Si bien aún no se ingresa al proyecto -con lo cual tampoco ninguna comisión legislativa ha recibido la iniciativa- la instancia técnica donde se debatirá será en la comisión de Trabajo.

    Si bien no es integrante de esta comisión, la diputada Paulina Muñoz fue la primera en rechazar la iniciativa.

    Junto con bajarle el pulgar al proyecto, embistió duramente contra la tienda del excandidato presidencial, Franco Parisi.

    “No me extrañaba que el PDG no saliera con una medida populista como esta, un feriado más cuando ya está establecido. Entender que cada vez que el PDG llora no hay que darle de comer, señores”, afirmó.

    Esta afirmación dice relación con la carrera presidencial que ya se está jugando entre Parisi y el presidente del PNL, Johannes Kaiser.

    Por lo mismo, que un proyecto de alguna de esas dos bancadas prospere significaría una derrota para el otro bloque en medio de la pugna.

    Consultados los integrantes de la comisión de Trabajo, si bien algunos se muestran más disponibles que otros para aprobarlo, todos miran el proyecto con cautela.

    La diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que “presentar un proyecto que quiere tener un feriado más es no entender que es absolutamente inadmisible porque es facultad del Presidente”.

    Junto con ello, “sería impresentable que dada la crisis de empleo y la economía que estamos viviendo se tratara de que fuera admisible a través de mecanismos de la sala”.

    El diputado Luis Cuello (PC), aseguró: “No lo descarto, pero primero quisiera conocer el texto para ver qué otras implicancias puede tener.

    “Podría ser beneficioso en el caso de las versiones turísticas como la que represento. Eso permitiría tener más actividad en torno al turismo”, complementó el representante de la región de Valparaíso.

    El diputado Patricio Pinilla (DC), por su parte, afirmó que “no hay una posición definida aún por cuánto tenemos que ser responsables con esto, pero sí valoramos los feriados cuando son permanentes, cuando son motivos razonados, fundados, porque también tienen un impacto en la calidad de vida de los trabajadores que también es innegable”.

    Desde el PS, su jefe de bancada, Raúl Leiva, advirtió que “en la legislatura anterior, al irrogar gasto en el área fiscal, este tipo de proyectos deben ser patrocinados o presentados por el Ejecutivo”.

    La presión para los gobiernos

    Al ser los feriados una idea con una amplia adhesión ciudadana, los gobiernos de turno se ven envueltos en la presión de los parlamentarios para que patrocinen la idea.

    En 2022, el PDG se anotó el triunfo. En junio de ese año presentaron la iniciativa, que fue votada en julio. Durante esos meses, la ofensiva dio resultado, pues rápidamente el gobierno de Boric respaldó el proyecto y en agosto ya estaba despachado a ley. En el último trámite en el Senado, de hecho, fue aprobado por la unanimidad de los presentes.

    El año pasado, quien intentó esta misma jugada fue la exdiputada Camila Mustante. En 2025, el objetivo de la otrora parlamentaria es que se declarara feriado el miércoles 17, previo a los ya establecidos, que caían día jueves y viernes.

    Sin embargo, a diferencia del PDG, fracasó. Quien le cerró la puerta fue el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS). “Hemos sido claros en que no se puede legislar sobre la base de la improvisación y todos sabemos el impacto que eso tiene en la economía”, aseguró el exjefe de gabinete para bajarle el pulgar al proyecto.

    En 2021, hubo otro intento. Liderados por el exdiputado Gabriel Silber, el 1 de septiembre ingresó un proyecto para que el 17 de septiembre de ese año sea feriado.

    Un informe de la mesa de la Cámara de Diputados lo declaró inadmisible. Sin embargo, como es una medida que a los parlamentarios les cuesta rechazar, la sala de la corporación, mediante una votación de simple mayoría, le dobló la mano al criterio de la mesa y declaró admisible la moción.

    Sin embargo, no volvió a verse y quedó alojada, hace ya casi cinco años, en la comisión de Trabajo.

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