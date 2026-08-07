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    La avivada que planea Chiqui Tapia para favorecer a Argentina en el Mundial de 2030

    El presidente de la AFA revela su intención de convertir a Argentina en protagonista de la organización del evento planetario, en que se marginó a Chile.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Claudio Tapia junto a Alejandro Domínguez y Gianni Infantino.

    Claudio Tapia es un personaje astuto. Lo ha demostrado en toda su carrera dirigencial. Así se fue generando un espacio relevante en el fútbol argentino y mundial. Es el presidente de la AFA y uno de los vicepresidentes de la FIFA.

    Ese poder le ha conferido una influencia que no duda en ocupar. De hecho, tampoco le tiembla la voz a la hora de reconocerla. Su última aspiración da cuenta de que los límites no son lo suyo.

    La avivada que planea Chiqui Tapia para favorecer a Argentina en el Mundial de 2030

    Argentina será, junto con Uruguay y Paraguay, sede de los partidos inaugurales del Mundial de 2030. Fue la salomónica fórmula que encontró la FIFA para terminar quitándole el evento a Sudamérica. Igualmente, los tres primeros países habían sido parte de un doloroso desaire: en principio, la candidatura incluía a Chile, que hasta participó de reuniones de coordinación para el efecto.

    Sin embargo, Chiqui pretende otra cosa. “Hemos logrado algo importantísimo: reivindicar la historia para que el Mundial 2030 sea homenajeado como se debe a 100 años del primero. ¿Cuál es el partido más importante de los Mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa, a costo cero para el Estado”, declaró a TyC Sports.

    Claudio Tapia (Foto: @afa)

    La clave

    Para que la aspiración de Tapia tenga alguna opción debe producirse otra circunstancia: que el torneo se dispute con 64 equipos. La aspiración es la misma que ha expresado Alejandro Domínguez. El presidente de la Conmebol es, por cierto, uno de los directivos cercanos al timonel del fútbol transandino.

    El otro trasfondo tiene que ver con la política interna del fútbol transandino. Tapia no esconde su intención de extender su mandato en la AFA, precisamente con la mirada puesta en el torneo planetario. “A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para eso y me gustaría ser el presidente de la AFA del 2030”, reconoció en la misma entrevista.

    Más sobre:ArgentinaClaudio TapiaChiqui TapiaAFAMundial 2030FútbolFútbol Internacional

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