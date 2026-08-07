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    Abelardo de la Espriella jura como nuevo presidente de Colombia

    El abogado derechista encabezará la jefatura del Estado colombiano hasta 2030. En la ceremonia participaron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa, y Chile, José Antonio Kast, además del rey de España, Felipe VI.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El abogado Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en Cali. Foto: @AbelardoPTE en X.

    El abogado Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca -al suroeste del país-, de la que se ausentaron el mandatario saliente Gustavo Petro y el excandidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

    “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo el dirigente ultraderechista al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial.

    En ese momento, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

    En la ceremonia participaron el Presidente de Chile, José Antonio Kast; el rey de España, Felipe VI, los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y otros dirigentes, como el ministro de Exteriores de Bolivia, Héctor Huanca.

    El “Gabinete de la Vida” de Cepeda

    Una horas antes de que De la Espriella fuera investido presidente en Cali, el excandidato Iván Cepeda anunció desde la localidad de Barranquilla un “Gabinete de la Vida” para hacer oposición “desde la razón” a las políticas del nuevo mandatario colombiano.

    Ante centenares de personas, Cepeda precisó que este “gabinete” tiene por misión “controvertir con sólidos argumentos e información las políticas del” Ejecutivo ultraderechista que este viernes tomó posesión.

    Asimismo, esta oposición busca “avanzar y profundizar al máximo en las reformas sociales que no permitiremos le sean arrebatadas a la gente”.

    “No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia. Responderemos con la fuerza de la razón, con la movilización ciudadana, con la organización popular y con la esperanza”, señaló el senador.

    “La desobediencia civil pacífica que hoy comienza a expresarse constituye una respuesta democrática frente a lo que consideramos una grave amenaza para la República. Será una desobediencia inspirada en la Constitución, en los principios de la no violencia y en la defensa inquebrantable de la dignidad humana”, declaró acompañado por diputados del Pacto Histórico.

    Durante su intervención, Cepeda además reiteró que no reconoce la legitimidad de De la Espriella para presidir el país, afirmando que él será un “agente al servicio de los intereses de Estados Unidos”, lo cual, representa una “incompatibilidad insalvable” con el deber de representar la soberanía y los intereses de Colombia.

    “El juramento que rendirá en pocas horas es un acto que protocolizará el sometimiento de nuestra independencia a la voluntad y a la dominación del gobierno de Estados Unidos”, agregó, evocando los vínculos del presidente electo con Alex Saab, del que fue abogado, y con grupos paramilitares.

    Más sobre:ColombiaAbelardo de la EspriellaPresidenteJuramentoCaliMundo

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