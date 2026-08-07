Repasa la derrota de las Guerreras Rojas ante Tailandia, en su segundo duelo en el Mundial de Vóleibol Sub 17
Chile enfrentó a las asiáticas luego de su derrota en el debut este jueves ante República Checa.
Chile: 25 - 20 - 17 - 15
Tailandia: 18 - 25 - 25 - 25
Los próximos partidos de las Guerreras Rojas
- Sábado 8 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Estados Unidos
- Lunes 10 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Egipto
- Martes 11 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Turquía
Cuarto set y partido para Tailandia
Las Guerreras Rojas cayeron en esta cuarta manga por 15-25. Con esto, las asiáticas cierran el duelo por 3 sets contra 1.
Chile pide tiempo para ordenar
Las tailandesas se muestran sólidas y toman distancia en el cuarto set. El head coach Raúl Pereira intenta ordenar las piezas.
¡Comienza el cuarto set!
¡Tailandia se queda con el tercer set y pasa adelante!
Con solidez en la red, las asiáticas ganan la tercera manga por 25-17 a Chile.
¡Ya se juega el tercer set!
Tailandia reacciona y se queda con el segundo set
Las asiáticas remaron desde atrás y ganaron esta segunda manga por 25-20 ante Chile.
Chile ajusta piezas
Las Guerreras Rojas tuvieron un buen inicio de segundo set, pero las tailandesas despertaron y están estrechando el marcador. El head coach Raúl Pereira reparte instrucciones.
Todos los grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17 que se disputa en Chile
- Grupo A: Chile, Estados Unidos, Turquía, República Checa, Tailandia y Egipto
- Grupo B: China, México, Perú, Venezuela, Túnez y Filipina
- Grupo C: Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia y España
- Grupo D: Italia, China Taipéi, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana y Argelia.
Ya se juega el segundo set en Ñuñoa
¡Primer set para Chile!
Las Guerreras Rojas, con una alta concentración en los bloqueos, se impusieron a Tailandia por 24-18 en la primera manga.
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Tailandia, por el segundo duelo de la fase de grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17.
¡Ya suena el himno de Chile!
Salen las jugadoras a la cancha del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional
El grupo de las Guerreras Rojas
Chile forma parte del Grupo A, con República Checa, Estados Unidos, Egipto, Turquía y Tailandia, este último es el rival de hoy.
La crónica del duelo de ayer
A buscar el primer triunfo
Cabe destacar que las Guerreras Rojas debutaron este jueves en el torneo, con una caída en tres sets ante República Checa.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Tailandia, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17 que se disputa en nuestro país.
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