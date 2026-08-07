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    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Sebastián Soto Guerra, padre de su pareja, fue detenido en un operativo por narcotráfico. Desde el entorno del futbolista entregaron una declaración a la prensa de Argentina.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Prensa Boca Juniors.

    Carlos Palacios hace noticia. Pero no por sus gambetas, asistencias o goles en Boca Juniors, en donde prácticamente no ha podido jugar en este 2026 por una sinovitis y una cirugía de meniscos en la rodilla derecha. La Joya se vio salpicado en una investigación por narcotráfico que se realizó en nuestro país. Su suegro, Sebastián Soto Guerra, fue detenido tras un operativo en el que se incautaron 75 kilos de pasta base.

    La noticia causó revuelo en Chile y también en Argentina. Por este motivo, desde el entorno del futbolista formado en Unión Española entregaron un comunicado al que tuvo acceso el medio transandino TyC Sports.

    El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que no se descarta investigar al jugador Xeneize. Por esto, desde el lado de Palacios aclararon que él “no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta” de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Además, puntualizaron que “Palacios piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota”. Como se aprecia, desde el entorno del ex Colo Colo se prefirieron centrar solo en el ámbito futbolístico, con el fin de que esto no afecte su segundo semestre en este 2026.

    Carlos Palacios.

    17 minutos en esta temporada

    Los problemas en la rodilla repercutieron en las preocupantes estadísticas que presenta la Joya este 2016. Jugó apenas un partido, que fue el 16 de julio ante Sarmiento de Junín, en la victoria de Boca Juniors por 2-0 en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El chileno ingresó a los 73, con lo que apenas suma 17 minutos este año.

    Estos números contrastan con los del año pasado, en donde tuvo un gran inicio. Fue titular y en varios pasajes tuvo relevancia en el fútbol Xeneize. Sumó 2.724 minutos en 36 encuentros (34 fueron de titular), anotó tres goles y colaboró con cuatro asistencias, registros que ahora Palacios sueña con recuperar.

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