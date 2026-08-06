Colo Colo no para. La búsqueda de nuevas figuras para potenciar a los albos, mirando incluso hacia una potencial participación en la próxima Copa Libertadores no se detiene con el arribo de Vozinha a Macul. Los albos apuestan por aprovechar cualquier posibilidad que se les presente para seguir armando una estructura competitiva.

En ese plano, los albos se acercan a Iván Román. El defensor, de 19 años, quien se formó en Palestino, no está siendo considerado en Atlético Mineiro. El club de Belo Horizonte está dispuesto a cederlo, precisamente, con la idea de que tenga mayor continuidad. En Macul le abren la puerta: le ofrecen 18 meses de contrato. Es decir, lo que resta de la actual temporada y toda la próxima. El acuerdo no involucra una opción de compra sobre el pase. En el Monumental confían en que lograrán convencer al zaguero.

Colo Colo no para: le ofrece contrato por 18 meses a Iván Román

La definición la entrega Mosa. “Mientras esté el libro de pases abiertos, el día jueves (13 de agosto) hasta las 23.59 de la noche, estaremos atentos a cualquier situación. Ustedes saben que, en lo personal, me interesa que Colo Colo tenga equipos potentes. Así que, de cierta manera, si se da alguna posibilidad de incorporar a otro jugador para tenerlo ahora y también como un futuro refuerzo para el 2027, será bienvenido”, puntualizó.

Eso sí, el timonel albo fue especialmente cuidadoso en excusarse de entregar nombres. “De nombres no me pidan hablar. Y no me pidan hablar de jugadores que también tienen una relación contractual con otros equipos”, solicitó.

Iván Román, en la Selección (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En Brasil admiten que hay un interesado en el jugador. “Hay una propuesta por Iván Román. No significa que se vaya”, expresó el director deportivo de O Galo, Paulo Bracks.

Contrato y competencia

Román está vinculado con el club brasileño hasta fines de 2029. Llegó el año pasado. Sin embargo, en el actual calendario no ha tenido mayor protagonismo. Ha disputado apenas nueve partidos, con 636 minutos en el campo de juego. Ha marcado apenas un gol. No actúa desde el 31 de mayo, una muestra más que evidente de que no figura en los planes del transandino Eduardo Domínguez.

Los albos no son los únicos que están detrás del exzaguero árabe. Enterados de su inestable situación deportiva en su actual club, Universidad de Chile y Universidad Católica le acercaron propuestas para que se incorpore a sus respectivas escuadras.

En Macul confían en un factor decisivo para desequilibrar la negociación en su favor: la preferencia que tiene el defensor en el sentido de ponerse la camiseta alba.

Valdés, complicado

Mosa evitó referirse a otra petición de Ortiz, con carácter de prioritario: Diego Valdés. El mediocampista milita en Vélez Sarsfield, que no le ha pagado los últimos tres meses de sueldo, una situación que puede aprovechar para solicitar su libertad de acción.

Hay otro problema: la política interna del club de Liniers. En Argentina Doble Amarilla informa que Fabián Berlanga, quien había dejado la presidencia del club, retomará el cargo.