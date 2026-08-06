SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colo Colo no para: le ofrece contrato por 18 meses a Iván Román

    El defensor, quien pertenece a Atlético Mineiro, es una de las opciones que baraja el Cacique para seguir fortaleciendo su plantel. Los brasileños están dispuestos a cederlo. La U y la UC también lo quieren.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Iván Román, en Atlético Mineiro. Pedro Souza

    Colo Colo no para. La búsqueda de nuevas figuras para potenciar a los albos, mirando incluso hacia una potencial participación en la próxima Copa Libertadores no se detiene con el arribo de Vozinha a Macul. Los albos apuestan por aprovechar cualquier posibilidad que se les presente para seguir armando una estructura competitiva.

    En ese plano, los albos se acercan a Iván Román. El defensor, de 19 años, quien se formó en Palestino, no está siendo considerado en Atlético Mineiro. El club de Belo Horizonte está dispuesto a cederlo, precisamente, con la idea de que tenga mayor continuidad. En Macul le abren la puerta: le ofrecen 18 meses de contrato. Es decir, lo que resta de la actual temporada y toda la próxima. El acuerdo no involucra una opción de compra sobre el pase. En el Monumental confían en que lograrán convencer al zaguero.

    Colo Colo no para: le ofrece contrato por 18 meses a Iván Román

    La definición la entrega Mosa. “Mientras esté el libro de pases abiertos, el día jueves (13 de agosto) hasta las 23.59 de la noche, estaremos atentos a cualquier situación. Ustedes saben que, en lo personal, me interesa que Colo Colo tenga equipos potentes. Así que, de cierta manera, si se da alguna posibilidad de incorporar a otro jugador para tenerlo ahora y también como un futuro refuerzo para el 2027, será bienvenido”, puntualizó.

    Eso sí, el timonel albo fue especialmente cuidadoso en excusarse de entregar nombres. “De nombres no me pidan hablar. Y no me pidan hablar de jugadores que también tienen una relación contractual con otros equipos”, solicitó.

    Iván Román, en la Selección (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En Brasil admiten que hay un interesado en el jugador. “Hay una propuesta por Iván Román. No significa que se vaya”, expresó el director deportivo de O Galo, Paulo Bracks.

    Contrato y competencia

    Román está vinculado con el club brasileño hasta fines de 2029. Llegó el año pasado. Sin embargo, en el actual calendario no ha tenido mayor protagonismo. Ha disputado apenas nueve partidos, con 636 minutos en el campo de juego. Ha marcado apenas un gol. No actúa desde el 31 de mayo, una muestra más que evidente de que no figura en los planes del transandino Eduardo Domínguez.

    Los albos no son los únicos que están detrás del exzaguero árabe. Enterados de su inestable situación deportiva en su actual club, Universidad de Chile y Universidad Católica le acercaron propuestas para que se incorpore a sus respectivas escuadras.

    En Macul confían en un factor decisivo para desequilibrar la negociación en su favor: la preferencia que tiene el defensor en el sentido de ponerse la camiseta alba.

    Valdés, complicado

    Mosa evitó referirse a otra petición de Ortiz, con carácter de prioritario: Diego Valdés. El mediocampista milita en Vélez Sarsfield, que no le ha pagado los últimos tres meses de sueldo, una situación que puede aprovechar para solicitar su libertad de acción.

    Hay otro problema: la política interna del club de Liniers. En Argentina Doble Amarilla informa que Fabián Berlanga, quien había dejado la presidencia del club, retomará el cargo.

    Más sobre:Colo ColoIván RománAníbal MosaFútbolFútbol NacionalAtlético MineiroLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que Estados Unidos acepte sus condiciones

    Caso Ayotzinapa: la historia de los 43 estudiantes que vuelve a sacudir México tras la detención de un exgobernador

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    Lo más leído

    1.
    Luciano Duthu: “La llegada de Vozinha a Colo Colo ayudará mucho a abrir las puertas del fútbol chileno a otras estrellas”

    Luciano Duthu: “La llegada de Vozinha a Colo Colo ayudará mucho a abrir las puertas del fútbol chileno a otras estrellas”

    2.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    3.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    4.
    El golazo desde larga distancia de Fernando Zampedri que sentenció el triunfo de la UC ante Cobresal

    El golazo desde larga distancia de Fernando Zampedri que sentenció el triunfo de la UC ante Cobresal

    5.
    La condena de Roberto Tobar a Héctor Jona tras encontrón con jugador de Huachipato: “Se desbordó; tiene su sanción”

    La condena de Roberto Tobar a Héctor Jona tras encontrón con jugador de Huachipato: “Se desbordó; tiene su sanción”

    6.
    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor

    PDI detiene a tres personas tras allanar viviendas blindadas usadas para venta de droga en La Pintana

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile
    Negocios

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile

    El propietario que queremos ser

    Carolina Fuensalida e invariabilidad tributaria en el TC: “Los argumentos que me ha tocado ver son errados”

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación
    Tendencias

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi
    El Deportivo

    Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi

    Tobías Reinhart queda habilitado para jugar en la U y le da un respiro a Fernando Gago ante las bajas del mediocampo

    Los clásicos que se toman este fin de semana en la Liga de Primera

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que Estados Unidos acepte sus condiciones
    Mundo

    Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que Estados Unidos acepte sus condiciones

    Caso Ayotzinapa: la historia de los 43 estudiantes que vuelve a sacudir México tras la detención de un exgobernador

    China cierra puertos y suspende vuelos ante la llegada del tifón Dolphin

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres