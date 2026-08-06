Ministra Wulf defiende agenda del Ejecutivo: “Es relevante que los gobiernos puedan conducir los proyectos por los cuales fueron electos”

María Jesús Wulf es una de las nueve mujeres que integran el actual gabinete ministerial del Presidente José Antonio Kast. Y este jueves la ministra de Desarrollo Social y Familia participó de una nueva edición del ciclo “Mujer y Política”, organizado por el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y el diario La Tercera.

En dicho espacio, la secretaria de Estado abordó la megarreforma -recientemente despachada por el Congreso- y su efecto social en la ciudadanía, las prioridades del gobierno, y cómo el sector que ella representa, la derecha, dialoga con las demandas de las mujeres, entre otros temas.

En conversación con Magdalena Browne, decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI; y Rocío Latorre, periodista de La Tercera, la ministra relevó el rol de su cartera. “La política social es el corazón del gobierno. Lo que yo siempre digo, porque hay otros que me dicen que el corazón del gobierno parece que hoy día es, puede ser la agenda económica o la agenda de seguridad, pero yo digo que no, que el corazón de todo eso es una realidad social”, aseguró.

En esa línea, explicó: “Cuando nosotros nos preocupamos de la agenda de seguridad, nos estamos preocupando de una madre, de un padre, que está en una casa, que quiere salir, que no puede salir, de un joven que quiere salir en la noche y que no puede hacerlo y que empieza a ver coartadas sus posibilidades de desarrollo porque el país se vuelve inseguro. Esa es una política social. Cuando hablamos de economía, de empleo, de oportunidades reales para las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad ,que dependen cada vez más de transferencias del Estado, estamos hablando de una política social”.

Tocado ese punto, fue consultada sobre cómo se podía compatibilizar la problemática del desempleo femenino y el problema de la natalidad en el país.

“Este es un gran desafío. Tenemos que avanzar en que ambas cosas sean compatibles y en eso el proyecto de sala cuna es un paso que va en la dirección correcta, que lleva muchos años en discusión y que para el Presidente ha sido también una agenda que ha impulsado desde hace muchos años, porque sabe que impacta realmente en la capacidad que puede tener una mujer de tener un hijo y después poder tener un empleo y no caer en una situación de vulnerabilidad como la que vemos hoy en día, pero hay muchas otras medidas que se pueden hacer para acompañar en este proceso”, respondió.

En esa línea, añadió: “Estamos impulsando desde el ministerio la comisión del plan Chile Renace, que lo que hace es convocar a expertos que puedan plantearle al país cuáles son las dimensiones que tenemos que abordar con mayor urgencia”.

Megarreforma y lo social

Llegado el momento, la ministra también explicó cuál sería el impacto social del proyecto estrella del gobierno que acaba de ser despachado por el Congreso: la megarreforma.

Allí Wulf señaló que si bien la reforma es económica -dado que el incremento del empleo es una de sus principales metas-, también llegará a las personas a través de la reconstrucción que se realizará en las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble tras verse afectadas por una serie de incendios.

Asimismo argumentó que las exenciones de las contribuciones a las personas mayores también serán beneficiosas para esa parte de la población.

“Para mí, una persona que trabajó toda su vida, que pagó su hogar, que es pensionada o es jubilada y que tiene miedo a perder su hogar porque le está pagando un arriendo al Estado, a mí me parece que eso en la base es injusto. Eso es lo que prometió el Presidente en campaña y eso es lo que hoy día se está materializando” , sostuvo.

¿El gobierno escucha a todos los sectores?

Entrando a un plano más político, la representante republicana fue inquirida sobre si el gobierno está escuchando a todos los sectores, considerando que han habido varios roces con la oposición.

“Yo creo que el gobierno y el Presidente han tenido un rol muy importante en su escucha, en el tiempo que han dedicado a que distintos actores puedan participar. Ha habido una dedicación a reunirse con los diferentes sectores políticos. Y en ello, el diálogo, la conversación, el ir perfeccionando las políticas públicas, es muy relevante, y también que los gobiernos puedan conducir los proyectos que le han planteado al país y por los cuales ellos fueron electos ”, aseguró.

A propósito del debate instalado en el oficialismo por las agendas impulsadas por algunos partidos y del llamado del Presidente José Antonio Kast a mantener el foco en las prioridades del gobierno, la titular de Desarrollo Social afirmó que “cuando existen controversias, también tenemos que recordar que estamos en un país donde existe libertad, y que los partidos políticos plantean distintas posiciones. Es legítimo y a veces nos concentramos mucho más en la controversia que en el fin último de la política, que es lograr avanzar y darle soluciones concretas a las personas en sus necesidades que son urgentes. Entonces, a mí hoy día lo que más me moviliza es lo segundo. El ofrecer soluciones concretas”.

Y agregó: “Pueden haber muchos debates públicos en los cuales uno puede comenzar a concentrarse en esos asuntos más que en la responsabilidad propia (...). Y yo en eso no me pierdo: las urgencias de nuestro país son de tal nivel que las autoridades tenemos que desgastarnos hasta la última gota por solucionar los problemas”.

Republicanos y demandas de las mujeres

Para cerrar, la ministra respondió a la pregunta de cómo su partido político dialoga con las demandas de las mujeres.

“Yo los invito a conocer. A veces en los debates públicos se van instalando ciertas cosas y yo lo entiendo. Ciertos prejuicios (...), pero para quienes están hoy día trabajando en política social es imposible no visibilizar, no conocer una realidad en la cual hoy día tenemos que mejorarle la calidad de vida a las familias chilenas y las familias chilenas tienen mujeres chilenas que están hoy día empujando, sacando adelante con un montón de adversidades en las cuales tenemos que ir a poner esos cimientos, ese acompañamiento, ese apoyo”, contestó.

“Acá tenemos que, más allá de las categorías y todo lo que puede existir en un debate de campaña, las diferencias, hay que mejorar la calidad de vida de las personas, llegar a su metro cuadrado, llegar a su hogar”, culminó.

El ciclo “Mujer y Política” ya tiene confirmadas a próximas invitadas, como la contralora Dorothy Pérez y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.