En silencio y con Cathy Barriga esperándolo: Joaquín Lavín abandona Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario

Pasadas las 17.00 horas, el exdiputado Joaquín Lavín León salió en absoluto silencio del recinto penitenciario Capitán Yáber, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario total.

“Permiso, permiso”, fueron las únicas palabras que dijo Lavín León en los micrófonos a su salida. A las afueras, era esperado por su esposa Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, quien también mantiene medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno por una investigación en curso.

La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga al exlegislador por delitos relacionados con la normativa electoral vinculados al uso de la plataforma SocialTazk, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de un presunto fraude al Fisco estimado en $240 millones, por un aparente uso irregular de asignaciones parlamentarias y maniobras de ocultamiento.

Mientras que, por su parte, la exalcaldesa de Maipú está siendo investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público cometidos entre 2016 y 2021, mientras se desempeñó como jefa comunal de la mencionada comuna.

El exdiputado permanecía en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 8 de mayo, por lo que completó 90 días en ese recinto carcelario.