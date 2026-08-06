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    CNC y SII lanzan plataforma para denunciar negocios “sospechosos” de ser solo una fachada o de lavar dinero

    La medida de fiscalización fue justificada por el SII y la CNC tras el estudio del gremio del comercio sobre las percepciones sobre la presencia de negocios fraudulentos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Según un estudio de la CNC, las barberías, peluquerías y centros de estética concentran el mayor porcentaje de menciones (72,3%) sobre los rubros que tienen casos de actividades sospechosas.

    La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzaron una plataforma que permitirá denunciar comercios cuyo funcionamiento genere sospechas de irregularidades.

    Vía un proceso “anónimo y seguro”, los denunciantes podrán “aportar antecedentes que serán enviados directamente al SII para su evaluación y fiscalización, fortaleciendo así la coordinación público-privada para detectar posibles incumplimientos tributarios y otras irregularidades”.

    Desde el gremio del comercio y el SII justificaron la medida llamada “Sin fachadas” en el contexto de que un estudio del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC. La encuesta “Percepción sobre negocios de funcionamiento irregular” fue aplicada a 872 personas en todo el país.

    El documento reveló que un 68,8% de las personas ha observado negocios que les generan sospechas y un 74% cree que este fenómeno ha aumentado durante el último año.

    Según el sondeo, siete de cada diez personas creen que los establecimientos sospechosos de ilícitos han aumentado en sus barrios.

    “El estudio, que recoge percepciones ciudadanas y no constituye necesariamente evidencia sobre la existencia de actividades ilícitas, busca dimensionar cómo este fenómeno es percibido por las personas y cuáles son sus efectos sobre el comercio formal, los barrios y la seguridad”, dijo el gremio.

    Ante este contexto, el presidente de la CNC, José Pakomio, comentó que “esto (los resultados del estudio) no significa que estos establecimientos necesariamente estén cometiendo delitos, porque eso solo puede determinarlo la autoridad competente, pero sí refleja una creciente desconfianza ciudadana frente a ciertos modelos de negocio que afectan la percepción de seguridad y la convivencia en los barrios”.

    Entre los principales resultados, la CNC destacó que la percepción de los negocios fraudulentos es incluso mayor fuera de la Región Metropolitana: un 71,1% de los encuestados en regiones afirma haber observado este tipo de establecimientos, frente al 67,2% en la capital. Asimismo, un 81% de quienes viven en regiones considera que estos negocios han aumentado durante el último año, cifra que en la RM alcanza un 68%.

    Respecto de los rubros que generan mayor nivel de sospecha, las barberías, peluquerías y centros de estética concentran el mayor porcentaje de menciones (72,3%); seguidas por las tiendas de importación o “malls chinos” (43,8%); los restaurantes y locales de comida rápida (36,2%); los negocios de venta y reparación de celulares (29,6%); talleres mecánicos (20,5%) y las ópticas con 15,9%.

    Sobre las razones que motivan las sospechas, el estudio comenta que las principales señales son la existencia de muy pocos clientes visibles (63,1%), la no entrega de boletas o comprobantes (51,6%) y los horarios inusuales o funcionamiento nocturno (48,5%).

    En relación con los problemas que ven que generan estos comercios sospechosos, el estudio enumeró la competencia desleal contra el comercio formal (76,4%), seguido de la percepción de que podrían constituir centros de lavado de activos (75,2%) y su eventual relación con la presencia de crimen organizado (66,9%).

    Además, más de la mitad de los encuestados considera que los negocios sospechosos contribuyen al deterioro del entorno urbano y a una menor seguridad en los barrios comerciales.

    De cara al futuro, el sondeo dice que el 96% de los encuestados considera importante o muy importante fiscalizar la entrega de boletas o comprobantes, mientras que un 81% estima que es necesario contar con “mecanismos seguros para reportar establecimientos sospechosos”.

    “El llamado es a la comunidad y a las municipalidades, actores fundamentales también en la fiscalización, a informar en esta nueva plataforma o a través de los canales habituales dispuestos en el sii.cl sobre aquellas actividades respecto de las cuales existan antecedentes de la comisión de ilícitos”, dijo Jorge Trujillo, director del SII.

    Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “solo en el barrio Meiggs estimamos que la evasión alcanzaba cerca de US$200 millones al año y, proyectada a toda la comuna, podría haber llegado a US$500 o US$600 millones el año pasado”.

    “Estamos trabajando con el SII, la Fiscalía y otras instituciones para perseguir estas redes y también analizar actividades comerciales sospechosas, como la proliferación de algunas ópticas”, agregó.

    La plataforma

    El sitio para denunciar ofrece la opción de hacerlo como municipalidad o persona. Respecto al último caso, la denuncia puede ser anónima o con nombre, con la opción de ser contactada.

    Entre los datos que se piden para la denuncia están el nombre o la razón social de la firma a denunciar, RUT (si lo conoce), ubicación y giro que realiza.

    Otro de los datos a solicitar es la descripción de la denuncia vía la redacción de un texto, el tiempo que observa lo denunciado y los tipos de irregularidad que cree que el negocio en cuestión realiza.

    Finalmente, el proceso de denuncia finaliza con la entrega de antecedentes de boletas o facturas, material audiovisual, “testimonios” o archivo de redes sociales para respaldar la acusación.

    Más sobre:ComercioCNCSII

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