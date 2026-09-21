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    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    La medida afecta a nuevos dominios y sitios asociados a plataformas como Betano, Betsson, Bet365 y Betway. Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR deberán ejecutar los bloqueos por orden judicial y acreditar su cumplimiento ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a las principales compañías proveedoras de Internet en Chile bloquear el acceso a 37 nuevos dominios asociados a plataformas de apuestas y juegos de azar online.

    La medida, comunicada este lunes 21 de septiembre, responde al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, que establecieron un procedimiento para restringir el acceso a sitios de apuestas que operan sin autorización en el país.

    Según informó Subtel, las empresas Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR fueron notificadas de la nueva nómina de direcciones web y disponen de un plazo máximo de 48 horas, contado desde la respectiva notificación, para hacer efectivo el bloqueo.

    La lista de sitios fue previamente validada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), organismo encargado de verificar que los dominios identificados correspondan efectivamente a plataformas de apuestas o juegos de azar en línea.

    ¿Qué sitios de apuestas online serán bloqueados en Chile?

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    La nueva orden contempla 37 dominios, subdominios y sitios espejo vinculados a distintas plataformas de apuestas deportivas y juegos de azar.

    Entre las marcas mencionadas en el comunicado de Subtel se encuentran Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, KTO Bet, 1xBet, Juega en Línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sportingbet.

    La medida no se limita a las direcciones principales de estas plataformas, sino que también considera dominios alternativos, redirecciones y sitios espejo que permiten acceder a sus servicios desde otras direcciones web.

    Esto responde a la naturaleza dinámica de las plataformas de apuestas online, que pueden utilizar distintas direcciones para mantener su presencia en Internet.

    De acuerdo con lo informado por Subtel, las empresas proveedoras de Internet deberán incorporar las 37 direcciones identificadas a sus mecanismos de bloqueo y posteriormente acreditar su ejecución ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Lee también:

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