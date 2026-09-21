Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

Great Southern Copper (GSC) celebró los resultados iniciales metalúrgicos en el yacimiento minero Mostaza, que es parte de su proyecto Especularita de oro, plata y cobre.

Según informó MT Newswires, las pruebas metalúrgicas preliminares realizadas en muestras de alta ley del yacimiento registraron recuperaciones superiores al 90% para el cobre y al 85% para la plata. En detalle, las leyes del concentrado final alcanzaron una media del 27% de cobre y 1.414 gramos por tonelada de plata.

“Ha presentado resultados metalúrgicos iniciales muy alentadores en Mostaza, que demuestran que la mineralización de cobre y plata de alta ley responde bien a la flotación convencional”, dijo la firma en un comunicado.

En tanto, Sam Garrett, CEO de Great Southern Copper, comentó que “los resultados de recuperación de cobre y la ley del concentrado son bastante estándar para un yacimiento de cobre en Chile; se encuentran dentro del rango esperado. Sin embargo, los resultados de plata son muy elevados, muy por encima del rango estándar”.

Ahora, la firma espera avanzar a la etapa de perforación y el camino hacia la primera estimación de recursos en la zona de Mostaza, Región de Coquimbo.

“La empresa de exploración de cobre, oro y plata, que posee los derechos para adquirir el 100% del prospecto Cerro Negro, tiene previsto iniciar la cuarta fase del programa de perforación en la zona el próximo mes de octubre”, dijo MT Newswires en su reporte.

El proyecto

Según explica la firma en su página web, el proyecto comprende 16.816 hectáreas de concesiones de explotación y exploración, tanto otorgadas como en proceso de otorgamiento.

GSC tiene la opción de adquirir el 100% de los derechos mineros del proyecto mediante tres contratos de opción de compra, sujetos al pago de cuotas anuales por la opción y rentas por la concesión.

A la fecha, la iniciativa considera las zonas de exploración de Mostaza, que está dentro de la zona de Cerro Negro, y la de Viuda Negra. Esta última está en etapa de “la planificación de las perforaciones para seguir poniendo a prueba el modelo geológico de mineralización de oro y plata al estilo de Maricunga”.