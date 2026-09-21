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    Política

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    A través de un comunicado los excancilleres apuntaron que "el retiro del apoyo del gobierno de Chile representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores que apoyaron la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) se refirieron a la decisión de la exmandataria de retirar su candidatura, a la vez que dieron a conocer que Estados Unidos no quiso recibirla durante su campaña.

    A través de un comunicado es que diferentes excancilleres de oposición mencionaron que “respetamos y valoramos su decisión de retirar su postulación”, añadiendo que “era la mejor candidata de Chile a tan alta responsabilidad”.

    “Por primera vez en la historia de 80 años de la ONU, Chile tuvo la posibilidad real de conducir la organización. Si ello no ocurrió, es necesario establecer las responsabilidades”, agregaron.

    En ese sentido cuestionaron la decisión del Gobierno de retirarle el apoyo señalando que “fue un hecho inexplicable y sin precedentes”.

    “Quedará en los anales de la historia diplomática de Chile; y se apartó del servicio a los principios, objetivos e intereses permanentes de una política exterior de Estado. La ciudadanía sabrá evaluar este episodio”, expresaron.

    Asimismo, apuntaron que “el retiro del apoyo del gobierno de Chile representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura, generando dudas en países que habían expresado interés en apoyarla”.

    De igual forma, los excancilleres cuestionaron que Bachelet no fuera recibida por el embajador de Estados Unidos ante la ONU, “pese a la solicitud por nota de los Cancilleres de Brasil y México”.

    Según explicaron, altas autoridades de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU recibieron a la exmandataria con el fin de escuchar sus propuestas con excepción de Estados Unidos.

    “Esa misiva ni siquiera fue respondida. El embajador de EE.UU. ante la ONU recibió en entrevistas a la mayoría de las y los candidatos, pero le negó una reunión a la expresidenta”, señalan.

    El comunicado es firmado por los excancilleres Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Edgardo Riveros, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker, y los exsubsecretarios, Cristián Barros, Mariano Fernández, Ximena Fuentes y Gloria de la Fuente.

    Más sobre:Michelle BacheletONUEstados Unidos

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