La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

En el Parque La Bandera, ubicado en San Ramón, un hombre predica frente a una multitud con un suave piano de fondo. La figura que esparce la palabra divina para la conmovida muchedumbre no es otro que Héctor Delgado, antes conocido como Héctor “El Father”, un ícono tan grande para el reggaetón que incluso Bad Bunny le rindió homenaje en su show del Super Bowl. A su lado se puede ver a uno de los tantos que llegaron al lugar para escuchar su palabra. Su nombre es Benjamín Díaz, conocido como WalkerDiazz.

A pesar de los años de diferencia, el hombre que fue pilar en la popularización del reggaetón es una de las mayores inspiraciones del joven artista. Para él, la instancia fue una oportunidad de oro: pudo conocer a su ídolo y recibió su bendición. “Yo no pensé que él iba a rezar por mí ni nada de eso. Pensé que iba a estar como un invitado más”, recuerda.

Las viseras planas, los lentes vistosos, las cadenas brillantes. Tal como Héctor “El Father” portaba esos elementos a mediados del 2000, Benjamín Diaz los viste hoy. WalkerDiazz es parte de una nueva camada de reggaetón en Chile, que recupera el sonido y la estética de los tiempos de oro del género, pero trayéndolos a la jerga y actualidad del país.

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Este movimiento ha tomado fuerza en el último año y ha situado a Chile en el centro del mapa con exponentes como Sinaka. Un cantante que se ha adueñado de los reflectores por canciones como Senda Bellakona, Alo y Sentimiento Mágico.

El estilo que hace sudar las discotecas chilenas también ha conseguido conquistar otros países. Una muestra de esto es el tema Afilando, que tiene una alineación de diez artistas chilenos y argentinos. Esto recuerda a los remixes de numerosos integrantes, clásicos del reggaetón. Incluso en España, artistas como Saiko, Raul Clyde o Metrika muestran cómo esta tendencia ha saltado hasta el otro lado del charco.

Andrea Ocampo, investigadora y docente sobre cultura urbana, explica que los artistas experimentan con la primera edad comercial del reggaetón, la etapa clave en la popularización del género entre los años 2004 y 2008. “Se vuelve a las raíces, se retoma un canon y se reconoce la influencia de esos artistas de la época dorada en Puerto Rico (...) Hay una especie de nostalgia por ese sonido de antaño”, explica.

“Se retoman las formas de composición y de interpretación como el chanteo, toda la experiencia del freestyle, tratar de tener una narrativa. Cosas que no estaban en el reggaetón más estándar donde la letra pasaba a un segundo plano y servía más bien en los coros para pegarla”, describe Ocampo.

Ejemplos de las narrativas se reflejan en canciones como La Confesión de Sinaka, donde el artista revela una infidelidad a su pareja, o Brijidop de Kennat, que cuenta un encuentro de dos amantes tras largo tiempo. “Hay un interés por hablar relaciones afectivas un poco más complejas”, detalla la investigadora.

Para Valentina Muñoz, directora del medio digital de música urbana Trap2day, esta corriente añade diversos elementos contemporáneos. “Esta tendencia se inspira más en Nova & Jory, Plan B, RKM & Ken-Y, Baby Rasta y Gringo, J Alvarez. El sonido chileno incorpora coa local y me parece más versátil por el desarrollo del género que ya existe”, comenta.

En contraparte, Don Lota, alías de Rodrigo Ruiz Garcés y director de la revista Alto en Flow, especializada en música urbana, explica que la diferencia entre esta camada de artistas y los reggaetoneros de la era dorada es de historia y tecnología. “Utilizan herramientas de producción modernas, una mezcla más sofisticada y las posibilidades tecnológicas de hoy, pero sin alterar el corazón del sonido”, detalla.

“Por eso el público sigue hablando de ‘reggaetón de la mata’. La producción evoluciona, pero el ADN todavía es reconocible. La gran diferencia entre los pioneros y la nueva generación no está en el sonido, sino en la historia que cada uno vivió. El sonido se puede aprender, pero el contexto que dio origen al reggaetón solo pertenece a quienes lo transformaron en un fenómeno cultural”, complementa Don Lota.

No obstante, el género sigue enfrentándose a ciertos estereotipos. Angie Peralta (Angel Flow) es una de las artistas femeninas que ha tomado el estilo de reggaetón clásico para sus canciones. La cantante relata que las artistas mujeres siguen siendo objeto de prejuicios por expresar su sexualidad. “También tenemos un mensaje muy importante que puede conectar con cientos de mujeres que se sienten igual que tú”, manifiesta.

Evolución al pop

En 2013, Renato Esparza, nombre real de Kennat, comenzó lanzando su propia música a los 11 años. En su primera etapa de experimentación, subía sus canciones a Youtube con portadas hechas en Photoshop por él mismo. El oriundo de Viña del Mar comenta que el sonido de sus inicios es muy parecido al actual, la diferencia está en el contexto musical de la época.

Casi una década después, se dio cuenta que estilos como el de Ñengo Flow y Farruko no estaban presentes en una escena caracterizada por el cruce con el pop. “Noté que había una carencia de eso”, relata. Esta fue la fuente de inspiración que ocupó para comenzar la producción de su disco Reggaetón Real, lanzado dos años después.

Por un lado, el instinto del artista coincide con un pensamiento de Don Lota. Ruiz explica que, en su auge, el género tomó elementos del pop con la finalidad de ampliar audiencias como un ciclo natural. “Esa expansión, en parte, fue positiva porque lo convirtió en un fenómeno global, pero también hizo que parte de su identidad original se fuera diluyendo”, comenta.

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El periodista destaca las figuras de J Balvin y Zion & Lennox como determinantes en la evolución del género. Además, la recomposición estética, sonora y de relato que sufrió tras la llegada del trap latino. “Cuando ese ciclo comenzó a mostrar señales de desgaste y cierta repetición de fórmulas, surgió una necesidad natural de volver a las raíces. La industria y el público empezaron a reencontrarse con el alma del reggaetón: el dembow, la energía y el sonido que hizo grande al género”, señala Don Lota.

“Más que hablar de nostalgia, creo que estamos viendo un reencuentro con la identidad del reggaetón. Después de años en que el género se expandió para conquistar el mundo, hoy vuelve a abrazar aquello que lo hizo único. Y esa tendencia ya no solo se ve en Puerto Rico, sino también en países como Colombia o incluso Chile, donde artistas como Sinaka están reinterpretando esa esencia con un nivel de producción completamente contemporáneo”, sentencia.

Por otro lado, Andrea Ocampo señala que la búsqueda del sonido clásico del reggaetón se debe a un agotamiento del mainstream. Además, añade que el género en sus primeros pasos cantaba contra el colonialismo en su isla natal, un aspecto político que se ha disuelto con la evolución. “Ocurre en una época de avance de ultraderecha en la región, no me parece casualidad. Algo hay en ese sonido que permite mayor protagonismo de las letras, del rapeo, del chanteo. Un sonido más sucio que pertenece a la calle”, profundiza.

En un sentido similar, Valentina Muñoz coincide en una saturación en el género, haciendo especial hincapié en el reggaetón romántico con referentes como Kidd Voodoo y el malianteo de artistas como Jordan 23. “Ambos estilos se explotaron demasiado y terminaron con la gente en búsqueda de algo nuevo, e irónicamente esa frescura se encontró en un estilo nostálgico”, comenta.

Por su parte, Camila Castillo, editora del medio digital LaJunta+, descarta un estancamiento debido a los cambios constantes que muestra la escena. En ese sentido opina que la vuelta del sonido clásico se debe a los ciclos del arte y la experimentación. Algo que se ve representado no solo en la música, sino también en la moda. “Es parte también de una búsqueda de nuevo público. Al público más joven ya lo tenían conquistado”, complementa.

La Quinta como nido

En 2019, Alfonso Eltit, conocido como Nasty Shain, empezó a interesarse por la producción. Aficionado a las batallas de rap, buscó poder sonorizar los círculos de raperos con bases propias. Sin embargo, su rumbo lo llevó a experimentar con instrumentales de rap y trap. “Me cambié de carrera para estudiar ingeniería en sonido”, relata.

Una historia similar tuvo WalkerDiazz, desde la vereda del rapero. En sus inicios compitió en las plazas de Santiago en el boom de las batallas, pero después buscó una carrera en la música, un camino parecido también al de Sinaka. De alguna forma, esto permite visibilizar la íntima cercanía entre el freestyle y esta camada de reggaetoneros. Un aspecto notorio en la cadencia de cada frase.

Nasty Shain cuenta que escudriñando música llegó al sonido de la edad de oro del reggaetón y partió por imitarlo. Al escuchar una canción, rehacía la base con programas actuales y aprendía a hacer ese estilo de producción, casi como aprender un idioma. Al mismo tiempo, en la región de Valparaíso, otros artistas también se acercaban al estilo antiguo. “En esos años, aparte de Sinaka, habían otros artistas haciendo esa propuesta. En esa época yo respiraba mucho reggaetón”, rememora.

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La región fue un nido donde experimentaron con el reggaetón y popularizaron la vuelta del sonido clásico. Años después, más artistas del género redirigirían sus carreras para explorar esta tendencia. Uno de ellos fue Álvaro Martínez, nombre de pila del productor Flakoloyal, que se puso como meta darle “explosividad” al estilo de antaño. “Quise renovarlo un poco”, sentencia.

De un carácter más melódico, otro de los cantantes que cambiaron el rumbo de su carrera es Benja Valencia, que hacía un estilo de reggaetón romántico. Andrea Ocampo lo menciona como un artista al que hay que ponerle ojo y también destaca nombres como Lyon La F. “Se me hace muy cercano a un J Álvarez”, enfatiza.

Sin embargo, uno de los artistas más nombrados por los expertos es WalkerDiazz, que fue uno de los artífices del disco La Nueva Industria (2025) en colaboración con Sinaka y Kennat. Una de las frases que lanza en la canción B.F.F expresa la oposición al reggaetón establecido. “Nosotros somos los mejores y ustedes están haciendo reggaetón de plástico”, dispara como una ráfaga de fuego.

Sobre el significado del verso, el artista explica que “en ese momento estaba sonando el reggaetón más soft, más tranquilo (....) Nosotros empezamos a hacer este reggaetón con sintetizadores sucios que pedía la gente, con vocabulario más inapropiado y cosas así. Nosotros sentimos ese cambio que estábamos haciendo en la industria, que era lo que la gente pedía. Yo sabía que era un antes y un después”.

En 2026, un año después del lanzamiento del disco, Héctor “El Father” visitó Chile. Una multitud recibió al hombre, ya retirado de la música y abocado completamente a su espiritualidad. Sin micrófono, oró por algunos influencers y artistas que se presentaron en la ceremonia evangélica. La leyenda colocó su mano en la cabeza de WalkerDiazz. Una bendición de un pionero del género a un cantante que recupera su sonido de antaño.