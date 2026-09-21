Cita con Zelenski y opción de acudir al Escudo de las Américas: Kast parte a Nueva York a su primera ONU

La mañana de este lunes, el avión que transporta al Presidente José Antonio Kast aterrizará en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos.

Allí, en la “Gran Manzana”, el Mandatario debutará ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas, donde se presentará en el marco del 81° periodo de la Asamblea General, con un discurso breve, cuidado y moderado. La idea es evitar señales que puedan ser interpretadas como un alineamiento de Chile con alguno de los dos grandes polos de la disputa comercial internacional entre China y Estados Unidos.

El Presidente salió de Santiago este domingo, pasadas las 21.00 horas. En su delegación que lo acompañará en Nueva York están los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y de Ciencia, Ximena Lincolao.

Además habrá invitados del mundo parlamentario, como es tradición, tanto de derecha como de centroizquierda, entre ellos el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez; el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; el senador exrepublicano, Rojo Edwards, y los diputados y presidentes del PPD y la DC, Raúl Soto y Álvaro Ortiz.

La agenda del Mandatario estará “más libre” el lunes, como transmitieron desde el Ejecutivo. Según las minutas con la programación que les enviaron a los invitados, su primer día en Nueva York considera un almuerzo de recepción para agasajar a los invitados, ofrecido por el embajador de La Moneda en la ONU, el excanciller Roberto Ampuero.

La primera actividad como tal será a las 16.00 horas de Chile, en el marco de un “Diálogo Presidencial sobre IA”, organizado por el BID. En la misma línea habrá una “firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Marruecos”.

Luego habrá un espacio de instalación y preparación para el martes, la jornada clave en la que se abrirá el periodo número 81 de la Asamblea General, en la que el Presidente Kast debutará en el primer bloque.

Específicamente, Kast expondrá luego de figuras como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Lula da Silva. El horario proyectado por La Moneda para la alocución del Mandatario chileno será cerca de las 14.00 horas.

La jornada también contempla reuniones bilaterales con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y con el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha cosechado una buena relación con Chile. Esto además de encuentros con los mandatarios de Vietnam, To Lam; y Finlandia, Alexander Stubb.

Ese mismo día, Kast fue invitado al encuentro del Escudo de las Américas, pero, según Presidencia, “su participación está pendiente ya que podría coincidir con su intervención en la Asamblea General”.

Esta es una instancia de coordinación militar y de seguridad que empuja el Presidente Trump. Chile, hasta ahora, no ha adherido formalmente, pero ha participado como observador de algunos encuentros, lo que ha desatado críticas en la oposición.

A esto se suman reuniones con autoridades de Suiza y Croacia, la presidenta de la Comisión Europea y representantes del Banco Mundial.

Luego el Presidente Kast asistirá a la cena de recepción que ofrece Donald Trump a un grupo de mandatarios, a la que también acudirán otras figuras como la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. En paralelo, durante la tarde los parlamentarios tendrán una visita guiada de una hora al Museo de Arte Moderno (MoMA).

El miércoles, en tanto, el Presidente irá a un hito sobre el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), del que Chile busca convertir a Valparaíso en sede. La iniciativa es de Estado y fue impulsada por la exembajadora de Santiago en la ONU Paula Nárvaez y por el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Sin embargo, el escenario es complejo. Así mismo lo transparentó en su momento el propio Boric en una reservada conversación con el pueblo rapanui, al advertir que China también compite por dicho rol.

El jueves en la mañana el jefe de Estado asistirá al “Council on Foreign Relations”, según la misma programación ya citada. Según el documento, estaba en evaluación ir al memorial por las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001, cuando Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas.

A las 17.30 horas de ese mismo jueves se proyecta la llegada al aeropuerto, para emprender rumbo de regreso a Santiago a las 19.00 horas. La llegada a Chile sería en la mañana del viernes.

“Este lunes llegaremos a Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional. Llevamos dos iniciativas muy importantes: nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos”, dijo este domingo el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El titular de Teatinos 180 agregó que, “además, sostendremos reuniones de alto nivel para consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”.

Respecto de quiénes serán las contrapartes de las bilaterales de Kast en Nueva York, el Ejecutivo no ha entregado información. Lo que se sabe es que no habrá un encuentro reservado con Donald Trump, como sí lo tuvo en su momento Sebastián Piñera.

El viaje se concretará luego de que la expresidenta Michelle Bachelet depusiera durante este fin de semana su postulación a la secretaría general de la ONU, por lo que -algunos en el oficialismo- transmiten que, con eso resuelto, se descomprime esa materia.

La agenda de los ministros

Como ocurre cada año, los ministros que acompañan al Presidente en Nueva York también tienen su propia agenda. Esto más allá de acompañarlo en las diversas actividades oficiales.

El lunes, la ministra Wulf participará en el evento “Arquitectura invisible: creación de sistemas digitales seguros para los niños-Fortalecimiento de las normas internacionales y de la responsabilidad compartida”. El martes se reunirá con Antigone Davis, vicepresidenta y directora global de Seguridad y Protección de Meta. La conversación, según afirman, estará orientada a la seguridad de niños y adolescentes en las plataformas digitales y a explorar mecanismos de colaboración y prevención.

Ese mismo día participará en una actividad sobre envejecimiento saludable, autonomía y cuidados, denominada “Changing Mindsets and Systems: Strategies for Healthier Aging Societies”. A eso se sumará un conversatorio ministerial organizado por República Dominicana y la FAO sobre la reducción del hambre en América Latina y el Caribe y cómo sostener esos avances. La agenda se cerrará con una reunión con Michelle Muschett, directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, para abordar medición de pobreza, evaluación de políticas sociales y cooperación técnica.

Francisca Toledo llegará a Nueva York con una agenda paralela vinculada principalmente a la Climate Week NYC 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre acción climática.

Su agenda contempla reuniones con representantes de países e instituciones multilaterales para conocer experiencias de plataformas de colaboración público-privada e instrumentos destinados a financiar iniciativas de mitigación y adaptación.

Una de las agendas también extensas será la de la ministra Lincolao, quien combinará reuniones sobre inteligencia artificial, transformación digital, legislación tecnológica, exploración espacial y computación cuántica.