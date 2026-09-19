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    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    La beta del sistema operativo ya puede instalarse mediante el programa de pruebas para desarrolladores de Apple, aunque puede tener algunos errores. Entre lo nuevo, Siri puede buscar información personal, interpretar lo que aparece en pantalla y ayudar a redactar mensajes.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    Apple continúa ampliando su nueva generación de inteligencia artificial con las versiones beta de iOS 27.2, macOS 27.2, iPadOS 27.2, tvOS 27.2, watchOS 27.2 y visionOS 27.2 (es decir, los sistemas operativos del iPhone, Mac, iPad, Apple TV, Apple Watch y Apple Vision Pro), en la esperada expansión de Siri AI a más idiomas.

    En esta beta, ya disponible para desarrolladores, el español forma parte de la expansión, junto con el francés, japonés, coreano y portugués.

    Las novedades apuntan a convertir a Siri en un asistente capaz de trabajar con la información del usuario y realizar tareas dentro de sus aplicaciones.

    Las funciones anunciadas abarcan desde recuperar una recomendación perdida entre mensajes hasta modificar fotografías o avisar cuando cambia el precio de un producto.

    Siri entiende el contexto y lo que aparece en pantalla

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Una de las principales funciones de Siri AI es la comprensión del contexto personal. El asistente puede buscar entre mensajes, correos y fotografías para responder solicitudes que antes exigían revisar manualmente distintas aplicaciones.

    Por ejemplo, permite encontrar el restaurante que recomendó un amigo en una conversación, recuperar un correo antiguo o localizar una fotografía familiar de un viaje.

    La idea es que el usuario describa lo que recuerda sin necesitar el nombre exacto del archivo o la fecha del mensaje.

    A esto se suma la capacidad de interpretar el contenido de la pantalla. Si una persona está leyendo una receta, puede pedirle a Siri que añada sus ingredientes a la lista de compras.

    El asistente también puede consultar información en la web para responder preguntas sobre viajes, conciertos y otros temas.

    En iPhone, de momento, Siri AI (beta) tiene acceso con lista de espera.

    En el Mac, Apple integra Siri AI en Spotlight y en los menús contextuales, con opciones para consultar sobre textos, imágenes o archivos. Una aplicación dedicada permite retomar conversaciones y sincronizar su historial entre dispositivos mediante iCloud.

    Redacción de mensajes y un nuevo modo en la cámara

    Las herramientas de escritura permiten pedirle a Siri que redacte, edite o revise un texto directamente donde se está escribiendo, desde un correo hasta un mensaje o una publicación.

    En Mail y Mensajes, el asistente puede adaptar sus sugerencias al tono que el usuario suele emplear con cada destinatario, para diferenciar, por ejemplo, una conversación informal de una comunicación de trabajo.

    En el iPhone, la aplicación Cámara incorpora un modo Siri para hacer preguntas sobre lo que se tiene delante. Entre los ejemplos anunciados figuran consultar información nutricional de un plato o dividir una cuenta con amigos mediante Apple Cash.

    Fotos, Safari y llamadas también incorporan inteligencia artificial

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    En fotografía, Spatial Reframing permite modificar la perspectiva y composición después de tomar una imagen. La herramienta Extend, en tanto, amplía sus bordes para dar más espacio al sujeto, adaptar la proporción o preparar un fondo para la pantalla de bloqueo.

    Safari suma Notify Me, una función que avisa cuando una página web cambia. Puede servir para seguir variaciones de precios, reposiciones de productos o la disponibilidad de entradas.

    Finalmente, Call Context muestra información relevante al llamar a una empresa. Si la comunicación está relacionada con una reserva, la aplicación Teléfono puede presentar el código de confirmación o el número correspondiente, evitando que el usuario tenga que buscarlo durante la llamada.

    La llegada al español acercará estas funciones a nuevos usuarios, aunque su disponibilidad dependerá del dispositivo, el idioma y la región. El calendario anunciado para octubre corresponde a la expansión oficial del servicio, mientras las versiones beta siguen siendo software en desarrollo.

    Lee también:

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