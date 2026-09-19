LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

Ciudad Gótica abre sus puertas en Nintendo Switch 2. Warner Bros. Games anunció que LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche está disponible desde el 18 de septiembre en la consola, ampliando las plataformas en las que se puede recorrer esta aventura de mundo abierto desarrollada por TT Games.

El título (revisa en este link nuestro review) sigue el viaje de Bruce Wayne desde sus orígenes hasta convertirse en el protector de la ciudad.

Su historia reúne referencias a décadas de películas, series, cómics y videojuegos de Batman, combinadas con el humor característico de las adaptaciones de LEGO.

El estreno llega acompañado de dos novedades que también alcanzan a las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC: el contenido descargable Colección del Caos y una actualización gratuita que aumenta el desafío de los combates.

El Guasón y Harley Quinn toman el protagonismo

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

La principal incorporación del DLC Colección del Caos es una misión de historia protagonizada por el Guasón y Harley Quinn. Ambos cuentan con habilidades, artilugios y atuendos propios para escapar del Asilo Arkham y establecer un escondite personalizable en Amusement Mile.

El contenido también introduce el Modo Caos, que permite recorrer Ciudad Gótica desde la perspectiva de los villanos. A través de desafíos contrarreloj llamados Mayhem Runs, los jugadores deben enfrentarse a enemigos, destruir objetos y realizar construcciones LEGO específicas de cada personaje.

En estas actividades aparecen agentes de A.R.G.U.S. y el Escuadrón Suicida de Amanda Waller, con personajes como Deadshot, Deathstroke, Killer Croc, King Shark, Captain Boomerang y Polka-Dot Man. Mientras avanzan por el submundo criminal, los protagonistas también deben huir de Batman y Robin.

La colección se completa con el paquete Siniestro, que añade atuendos inspirados en supervillanos para los siete personajes jugables originales, el vehículo Jokermobile y cinco objetos para decorar la Baticueva.

Qué incluye la Edición Deluxe y cómo acceder al DLC

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Colección del Caos ya está disponible para los propietarios de la Edición Deluxe en todas las plataformas, incluido PC a través de Steam y Epic Games Store.

Quienes compren esa edición en Nintendo Switch 2 tendrán acceso inmediato tanto al nuevo DLC como a Colección del Legado, el contenido lanzado anteriormente que incorpora trajes, vehículos y artículos para la Baticueva.

Los usuarios de la Edición Estándar, en tanto, pueden adquirir la actualización a Deluxe para acceder a ambas colecciones.

Una dificultad gratuita para quienes buscan un mayor desafío

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Junto con estos lanzamientos, TT Games añadió una opción mejorada de dificultad Absoluta, disponible mediante una actualización gratuita para todos los propietarios del juego.

Según Warner Bros. Games, este nivel está diseñado para superar la exigencia de las dificultades Caballero de la Noche y Cruzado Enmascarado.