Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

Antes de empezar a entregar pistas en torno a su misterio central, la serie Catedrales perfila el enfrentamiento de dos figuras antagónicas: Lía (Ignacia Baeza), la hija que para intentar procesar el dolor tuvo que alejarse de su familia, y Carmen (Amparo Noguera), la hija que ha acentuado su religiosidad y que se niega tajantemente a reabrir las heridas del pasado.

Tres décadas después del crimen sin resolver de Ana (Octavia Bernasconi), la hermana menor de ambas, las dos mujeres se reúnen e inmediatamente saltan chispas. En ese reencuentro, gatillado por la enfermedad del patriarca, Adolfo (Alfredo Castro), la fuerte oposición entre las hermanas queda expuesta y se acentúa a medida que surgen nuevos antecedentes del asesinato de Ana.

“Carmen sin duda transforma su fe en una autoridad”, señala Noguera, la actriz responsable de encarnar a Carmen durante su adultez.

“Me llama la atención la fe. No es que la tenga, pero me llama la atención. Me parece un estado espiritual bastante envidiable en muchos casos, pero en otros casos como este, cuando se vuelve un fanatismo peligroso (...) Pierde toda espiritualidad y se transforma en un espacio de poder peligrosísimo”, explica a Culto sobre la producción de Prime Video basada en la novela homónima de la argentina Claudia Piñeiro, que lanzó sus seis episodios este miércoles 16 de septiembre.

En el pasado, en 1986, Carmen (Paula Luchsinger) es la hija de la familia Sardá que se apega a la norma. Parte del coro de la iglesia, se enamora de Julián (Giordano Rossi), pese a que él es monaguillo. En el presente, en 2018, está casada con él (ahora interpretado por Marcelo Alonso) y parece haber heredado la posición que en su momento ocupaba su fallecida madre, Dolores (Paulina García), la de matriarca que aglutina a la familia en base a los lineamientos de la religión.

“Creo que Carmen en ambas épocas es una fanática religiosa; ella estructura su vida en torno a esta religión, cree que está haciendo lo correcto y que tiene la razón versus los demás. Creo que ese fanatismo, ya sea ideológico o religioso, es muy peligroso. Es muy peligroso porque te impide ver al otro. En la narrativa del nosotros contra ellos no hay empatía, no hay diálogo”, plantea Luchsinger.

Uno de los motivos de tensión entre las hermanas es Mateo (Clemente Rodríguez), el hijo de Carmen y Julián. Muy cercano a su abuelo, empieza a compartir diferentes instancias con Lía y se involucra en la investigación para esclarecer el caso que fracturó a los Sardá.

“El Mateo es un personaje que efectivamente siente mucho, pero como está inmerso en este mundo tan rígido, lógicamente esas emociones aparecen reprimidas”, analiza Rodriguez. Desde su perspectiva, la relación que ha cultivado con su abuelo es “una puerta de salida a esta familia medio claustrofóbica”.

El actor identifica similitudes entre su rol y la tía que nunca conoció, Ana. “Él tiene mucha energía y mucha fuerza por su edad y juventud, pero también está en una encrucijada de saber para dónde va esa energía. Y en ese sentido, sin saberlo, él está en el presente siendo muy parecido a Ana. Eso no está tan explícito, pero Ana está despeinando su fe, y Mateo está intentando hacer lo mismo. Se intenta afirmar de los otros personajes, que son su abuelo y su tía Lía, para poder tener su propia opinión de la vida y de las cosas”.

Mientras Clemente Rodríguez trabajó en torno a la tensión que domina a su personaje, Paula Luchsinger se abocó a la contención. “Es un personaje muy pasional –movilizado por su amor por Dios y su amor por su familia–, pero es muy contenida, está todo el rato en control de la situación. Eso para mí fue muy interesante y un espacio de actuación que al principio era un poco incómodo, pero después fue muy gratificante”.

Para Amparo Noguera, “todos los personajes de esta serie son muy emotivos, son muy humanos. Más allá de que uno les encuentre razón o no, uno puede conocerlos, uno puede saber cuál es la cabeza de los personajes que está viendo en esta serie. Eso me parece difícil de lograr y atractivo. En este caso creo que se logró”.

“Más allá del trabajo de arte, de dirección de foto, de dirección de actores y de guión basado en un material muy bueno, que es la novela de Claudia Piñeiro, yo creo que encargarse de humanizar realmente a los personajes es importante en una serie. Con humanizarlos no me refiero a transformarlos en buenas personas, sino a que uno como espectador sea capaz de conocer a ese personaje y poder hablar de él, saber quién es”, reflexiona la misma actriz.

El elenco prefiere dejar en un terreno ambiguo si, ante los dramáticos hechos que se desencadenan en el presente y que podrían dar nuevas luces sobre la muerte de Ana, Carmen mantendrá o aflojará en sus firmes convicciones.

“Es complicado –sostiene Noguera–. También existe la posibilidad, en la vida y en la ficción, de que haya personajes que no cambien”.