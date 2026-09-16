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    Llegan las memorias del hermano de Lady Di: el retrato que ha hecho el cine y la ficción de Diana Spencer

    A casi tres décadas de su muerte, la princesa de Gales sigue siendo una figura irresistible para la cultura pop. Mientras su hermano Charles Spencer alista un nuevo libro de memorias para contar la historia desde la perspectiva familiar, repasamos las películas, series y producciones que han intentado retratar el mito, las luces y la tragedia de Diana Spencer en la pantalla.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    De izquierda a derecha, actrices que han interpretado a Lady Di: Naomi Watts, Emma Corrin, Elizabeth Debicki y Kristen Stewart.

    Diana Spencer, más conocida como Lady Di o la princesa de Gales, o “la princesa del pueblo”, sigue siendo una de las figuras más fascinantes y mediáticas del siglo XX. Casi tres décadas después de su muerte en un accidente de tráfico en París, el 31 de agosto de 1997, su historia ha generado libros, documentales, películas y series. Ahora, su hermano menor, Charles Spencer, noveno conde Spencer, se suma a ese caudal con El canto del cisne: Diana, mi hermana, un volumen de memorias que saldrá próximamente a la venta.

    Spencer ha explicado que el libro nace de la avalancha de peticiones de entrevistas ante el 30.º aniversario de la muerte de su hermana. Prefiere plasmar sus propios recuerdos “de una vez por todas” antes que soportar “las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades que se han aceptado con el tiempo”.

    Su objetivo, ha dicho, es contar la verdad desde la perspectiva de un hermano, de manera “abiertamente positiva”, como intentó hacer en el famoso discurso del funeral en la abadía de Westminster. Describe a Diana como “una persona única y dinámica, llena de amor, carisma e inseguridades”, que vivió con intensidad extraordinaria y dejó el mundo mejor de como lo encontró.

    Diana de Gales RM

    Como decíamos, antes que Charles, hubo otros que contaron la historia de Diana de Gales. De hecho, amén del gusto del público por los comidillos de la familia real británica, las primeras ficciones llegaron casi de inmediato. En 1982, apenas un año después de la llamada “boda del siglo”, Caroline Bliss interpretó a Diana en Charles and Diana: A Royal Love Story, una recreación idealizada del romance.

    Ese mismo año, Catherine Oxenberg -prima segunda del entonces príncipe Carlos y asistente a la boda real- la encarnó en The Royal Romance of Charles and Diana. Una década después, Oxenberg repitió el papel en Charles & Diana: Unhappily Ever After, ya centrándose en el deterioro del matrimonio. Otras producciones tempranas incluyeron a Serena Scott Thomas en Diana: Her True Story (1993), basada en el polémico libro de Andrew Morton, y a Julie Cox en Princess in Love, centrada en el romance con el capitán James Hewitt.

    Caroline Bliss interpretó a Diana en Charles and Diana: A Royal Love Story.

    Sombría e íntima

    Hasta ese entonces, la historia de Diana se contaba en clave romántica, sin embargo, tras la trágica muerte de la princesa en un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l’Alma, en París, las representaciones se volvieron más sombrías. Genevieve O’Reilly apareció en el docudrama Diana: Last Days of a Princess (2007), y Amy Seccombe en Diana: A Tribute to the People’s Princess; a modo de homenaje.

    Pero en 2013, llegó acaso la primera apuesta en la pantalla grande: la célebre actriz Naomi Watts protagonizó Diana, de Oliver Hirschbiegel, centrada en los dos últimos años de vida de la princesa, y su relación con el cirujano Hasnat Khan. Sin embargo, la película fue un fracaso. Recibió duras críticas y tiempo después, la propia Watts reconoció que el reto le había superado.

    Naomi Watts, como Diana de Gales.

    El auge definitivo llegó con la serie The Crown, de Netflix. Emma Corrin dio vida a la Diana joven en la cuarta temporada (2020) y se llevó el Globo de Oro por una interpretación que capturó la vulnerabilidad, el carisma y los trastornos alimentarios de la princesa.

    Emma Corrin como Diana, en The Crown, de Netflix.

    Posteriormente, la australiana Elizabeth Debicki tomó el relevo en las temporadas posteriores, retratando a una Diana más madura, en pleno divorcio y hasta los días previos a su muerte. El parecido físico de Debicki y su capacidad para transmitir la mirada característica de Lady Di generaron un verdadero furor. La serie, aunque siempre presentada como ficción, reavivó debates sobre la veracidad de los hechos y molestó a sectores cercanos a la Casa Real.

    Elizabeth Debicki, como una versión adulta de Diana, en The Crown.

    En el cine, fue Kristen Stewart ofreció una versión más intimista y psicológica en Spencer (2021), de Pablo Larraín. Ambientada en una Navidad en Sandringham, la película muestra a una Diana al borde de la ruptura, atrapada entre el protocolo y su propio sufrimiento. Y esta vez sí la apuesta resultó: Stewart fue elogiada por capturar la fragilidad y la determinación de la princesa.

    Kristen Stewart as Princess Diana in, "Spencer." Courtesy Pablo Larrain

    También ha habido espacio para el teatro: Jeanna de Waal protagonizó el musical Diana en Broadway, que más tarde llegó a Netflix.

    El canto del cisne: Diana, mi hermana, llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026 en el Reino Unido y un día después en España y Latinoamérica, bajo el sello Plaza & Janés.

    Lee también:

    Más sobre:CineSeriesLady DiDiana de GalesDiana SpencerCharles SpencerNaomi WattsThe CrownNetflixEmma CorrinElizabeth DebickiPablo LarraínSpencerKristen StewartCine CultoSeries Culto

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