Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”. Foto: ATON.

Las condiciones meteorológicas tendrán cambios durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, aunque buena parte de las celebraciones se desarrollarán con tiempo estable.

De acuerdo con el pronóstico de Megatiempo, un sistema frontal, acompañado por un río atmosférico categoría 1 a 2, avanzará desde el sur hacia la zona central .

Nubosidad y humedad en la costa central

Antes de la llegada de las precipitaciones, la costa de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins tendrá un panorama marcado por la nubosidad y la humedad.

Para el viernes 18 y sábado 19 se esperan nieblas, neblinas y la posibilidad de lloviznas asociadas a la vaguada costera.

Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”. Foto: ATON.

“Si usted va a pasar la Fiesta Patrias a Pichilemu, Algarrobo, Papudo, Maitencillo, Los Vilos, Tongoy, Guanaqueros, Coquimbo, La Pampilla, tiene que ir preparado para lo típico de la costa, que son mañanas grises, húmedas y la probabilidad de lloviznas o garúa ”, advirtió Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo.

En Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, este fenómeno podría sentirse con mayor intensidad en los sectores altos.

“Si sube al cerrito, claro, ya se mete dentro de la nube y ahí, no sé, si va en el auto, se le tiene que poner el limpiaparabrisas”, ejemplificó.

¿Cuándo y dónde lloverá?

Durante el viernes 18, las precipitaciones asociadas al sistema frontal se concentrarán principalmente en Magallanes , Aysén y Los Lagos .

El sábado, en tanto, comenzarán a avanzar hacia Los Ríos y La Araucanía, para posteriormente alcanzar Biobío, Ñuble y Maule.

“Vamos a cerrar el domingo con lluvia. Insisto, lluvia de verdad”, afirmó Sepúlveda.

Los mayores montos se concentrarán desde Maule hacia el sur, con sectores que podrían superar los 40 milímetros durante este evento .

En la zona central, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo podrían registrarse lloviznas y chubascos locales en la Región Metropolitana, además de precipitaciones débiles en O’Higgins y algunos sectores de Valparaíso.

El escenario será más marcado hacia el sur: “Lluvia, lluvia con todas sus letras desde la región del Maule a Los Lagos”.