SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las tres medidas más relevantes en MK4 para la presidenta de la CMF: ajuste a ley de fraudes, Fonavi y separar roles en AGF

    En el ChileDay en Londres, Catherine Tornel detalló cuáles son, a su juicio, las tres medidas más relevantes en la reforma al mercado de capitales que el gobierno ingresó al Congreso. También se refirió a las razones que hay detrás de las limitadas aperturas a bolsa en Chile en los últimos años.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Las tres medidas más relevantes en MK4 para la presidenta de la CMF: ajuste a ley de fraudes, Fonavi, y separar roles en AGF

    Este miércoles el ChileDay se trasladó a Londres, donde participó la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, en un panel sobre mercado de capitales.

    Allí, al ser consultada respecto de cuáles son las tres medidas que considera más importantes en la reforma MK4 que la semana pasada ingresó el gobierno al Congreso, Tornel respondió: “Si tuviera que elegir tres, la primera serían las modificaciones a la ley de fraudes, en particular el cambio del estándar de culpa grave al de culpa leve”.

    Al respecto, argumentó que “la tasa promedio de fraudes se mantiene en torno a tres veces el nivel previo a la reforma de 2020 y 6,5 veces la tasa observada en la Unión Europea. El fraude socava la confianza en el sistema financiero y eleva el costo de prestar servicios financieros, lo que puede afectar, en última instancia, al acceso, especialmente para los clientes más vulnerables”.

    Mar Mendez Photography

    Por tanto, a su juicio, “es fundamental establecer incentivos y asignar responsabilidades de manera adecuada, manteniendo al mismo tiempo una sólida protección al consumidor”.

    En segundo lugar, la presidenta de la CMF destacó “el Fonavi, junto con el nuevo mecanismo de ahorro voluntario para la vivienda (AVV). Esta combinación es especialmente potente, ya que puede favorecer tanto la inclusión financiera como el desarrollo del mercado de capitales”.

    En tercer lugar dijo que “elegiría la creación de la figura del gestor de inversiones para la industria de fondos. Separar la gestión de inversiones de otros servicios de administración de fondos, como ocurre en centros financieros internacionales del nivel de Luxemburgo, puede fomentar la especialización y las economías de escala, haciendo que nuestra industria de fondos sea más competitiva y contribuyendo a profundizar el mercado de capitales”.

    En esa línea, comentó que “se trata de tres medidas muy diferentes, pero que comparten un mismo objetivo”, esto es, “mejores incentivos, mercados más profundos y un sistema financiero capaz de atender a más personas a un menor costo”.

    El coordinador de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, también participó en el referido panel. Allí manifestó que el compromiso de la cartera es, “primero, obviamente, que se apruebe la ley en el Congreso este año. Queremos finalizar el proceso este año”.

    Además, agregó: “Pero si me preguntas un tema adicional que personalmente estoy convencido de apoyar, sería la internacionalización del peso chileno. Veo las dos agendas como complementarias. No podemos pretender tener un mercado de capitales internacional de verdad, si sigue siendo difícil para los inversionistas internacionales que nuestra moneda, y nuestro peso, se puedan negociar, cubrir y liquidar”.

    Aperturas a bolsa

    La presidenta de la CMF además se refirió a las nulas aperturas a bolsa que ha habido en Chile en los últimos años. “La regulación ciertamente no es la única explicación por la limitada actividad de ofertas públicas iniciales (IPO) en Chile”, explicó Tornel.

    Sobre ello, expuso que “las valoraciones de mercado, la liquidez, la base de inversionistas institucionales, las estructuras de propiedad, las condiciones macroeconómicas y las fuentes alternativas de financiamiento, todas desempeñan papeles importantes. Pero la regulación es una de las explicaciones que nosotros, como regulador, tenemos la obligación de examinar”.

    Mar Mendez Photography

    Indicó que “ello incluye todo el proceso regulatorio: los costos y la previsibilidad de acceder a los mercados públicos, los plazos requeridos y las obligaciones continuas que tienen las empresas que cotizan”.

    En ese sentido, comentó que “nuestra labor reciente en materia de modernización de los mercados financieros refleja precisamente esa preocupación. Estamos analizando si los procesos para salir a bolsa pueden ser más previsibles, si los requisitos pueden ajustarse para ser más proporcionales en el caso de emisores más pequeños, si es posible simplificar ciertos procesos de registro y, en un sentido más amplio, cómo podemos identificar sistemáticamente las cargas regulatorias innecesarias y las fricciones operativas”.

    Es más, señaló que “cuando la evidencia demuestre que un requisito regulatorio genera costos o retrasos no justificados por el beneficio que aporta, debemos estar dispuestos a modificarlo. Ya hemos actuado en este sentido en otros ámbitos. A principios de este año, por ejemplo, eliminamos fricciones regulatorias que afectaban a los mercados de repos y de securitización, al concluir que el marco normativo podía ajustarse para favorecer la liquidez y la profundidad del mercado, manteniendo al mismo tiempo las salvaguardias prudenciales adecuadas”.

    Por tanto, sostuvo que “no intentaría cuantificar en qué porcentaje la regulación explica el problema de las IPO. Más bien diría algo más importante: sea cual sea la parte del problema atribuible a la regulación, la CMF debe estar dispuesta a identificarla y a abordar aquellos aspectos que entran dentro de su competencia”.

    Más sobre:ChileDayLondresInversiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI concreta detención de sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    La inversión como política ambiental

    Comunidades agrícolas acuden al Segundo Tribunal Ambiental contra la RCA del proyecto Kimal-Lo Aguirre

    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Lo más leído

    1.
    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    2.
    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    3.
    Fed contradice a Trump, sube la tasa por primera vez en más de 3 años y en Chile los efectos se sentirán sobre el dólar

    Fed contradice a Trump, sube la tasa por primera vez en más de 3 años y en Chile los efectos se sentirán sobre el dólar

    4.
    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    5.
    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    6.
    Eyzaguirre califica como “mala noticia” alza de tasas de la Fed: “La burbuja accionaria de la IA se puede reventar”

    Eyzaguirre califica como “mala noticia” alza de tasas de la Fed: “La burbuja accionaria de la IA se puede reventar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    PDI concreta detención de sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles
    Chile

    PDI concreta detención de sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    La inversión como política ambiental
    Negocios

    La inversión como política ambiental

    Comunidades agrícolas acuden al Segundo Tribunal Ambiental contra la RCA del proyecto Kimal-Lo Aguirre

    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile
    Tendencias

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Escándalo en el básquetbol: LNB suspende duelo entre Colo Colo y la UC por “graves amenazas” de la barra alba a árbitra
    El Deportivo

    Escándalo en el básquetbol: LNB suspende duelo entre Colo Colo y la UC por “graves amenazas” de la barra alba a árbitra

    El dardo de medallista argentino de eSports a Franco Colapinto: “Compite en el mismo deporte que yo, no lo puedo admirar”

    El último capítulo de Pituca sin Lucas: el Team Chile se disculpa después de polémico video en los Juegos Odesur

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”
    Tecnología

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”
    Cultura y entretención

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país
    Mundo

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    El drama de los abortos espontáneos entre embarazadas detenidas por el ICE

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón