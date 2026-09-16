Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

El desempleo se ha tomado la agenda económica nacional. Si bien la desocupación se mantuvo sobre 8% por 39 meses, fue en el trimestre móvil febrero-abril de este año que superó la barrera del 9%, ubicándose en 9,1%. Al trimestre siguiente escaló a 9,4% y ahora, en el último registro terminado en julio, subió a 9,5%, siendo este su mayor nivel en cinco años.

En línea con ello, el número de desempleados se acerca peligrosamente al millón de personas, situándose en 981 mil.

Asimismo, el crecimiento de la economía ha estado peor de lo que se esperaba a fines del año pasado. La actividad entre enero y julio acumula una caída de 0,4% y las previsiones para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre no superan el 1%, incluso con algunos expertos que lo ven nuevamente negativo.

Dado este escenario, que muchos catalogan ya de crisis laboral -incluido el mundo político-, el gobierno alista un “plan de emergencia” con medidas de corto plazo, especialmente diseñadas para evitar que el desempleo siga escalando durante el último trimestre del año. Al respecto han dado luces tanto el Presidente José Antonio Kast, como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según estimaciones preliminares del gobierno, se busca crear 25 mil empleos adicionales con estas medidas en el cuarto trimestre. Este número se suma a los otros 25 mil puestos de trabajo que se generarían con los subsidios incluidos en el programa “modo empleo” al que arribó la mesa interministerial.

Desde el gobierno afirman que el plan será anunciado hacia fin de mes, en una fecha en torno al 1 de octubre. ¿Por qué en esa fecha? Porque el 30 de septiembre se conocerá la cifra de desempleo del trimestre junio-agosto y el 1 de octubre la del Imacec de agosto, respecto de las cuales las expectativas en el Ejecutivo es que “no vienen buenas”. El objetivo entonces, señalan, sería contrarrestar el efecto de esas malas noticias.

Según lo transmitido por el gobierno en el diseño del plan están involucrados los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Santiago 22 de abril 2026. El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los ejes

El plan, cuyo anuncio será liderado por el Presidente Kast, tendrá de cuatro a cinco ejes. El primero de ellos es la receta clásica de acelerar la inversión pública a través de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, específicamente por el rezago en la ejecución que tiene el ministerio de Obras Públicas.

A julio, el gasto de capital mostró una ejecución del 43,5% en relación con la Ley aprobada, con un avance de 38,9% en la inversión y de 46,6% en las transferencias de capital. Adicionalmente, presentó una caída real de 14,2% en 12 meses.

Puntualmente, en Obras Públicas, la ejecución anotó una baja de 24,5% real respecto al mismo período del año anterior, con un avance de 43,5%, explicado principalmente por la caída en la ejecución de inversión debido a un menor nivel de presupuesto vigente comparado con el del año anterior.

Una fuente que conoce el diseño del plan señala que tiene como medida el acelerar esa ejecución de la inversión para lograr el 100% este año. “El objetivo es llegar al gasto total de su presupuesto de aquí a fin de año y en eso estamos preocupados y ocupados. Esa es una de las medidas reactivadoras”, subraya la misma fuente.

Esta aceleración se busca que continúe el próximo año, ya que en la ley de Presupuestos 2027 se generarán los mecanismos para que la inversión pueda comenzar a materializarse desde enero y no esperar por temas burocráticos a abril o mayo.

Un segundo eje contempla la acción de los municipios. Según fuentes al tanto de este proceso, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) será la encargada de coordinar este programa con ellos.

En el detalle lo que se busca es acelerar la cartera de proyectos de obras municipales que estén listos para comenzar su ejecución y que a la vez generen más empleo. “Tenemos un monto asignado, cantidad de empleo estimado, y estamos ya trabajando en las modificaciones presupuestarias para que esto se pueda ejecutar de manera inmediata” afirman desde el Ejecutivo.

Otra fuente explica que son proyectos de inversión que ya están aprobados por la Subdere y cuyos recursos ya están disponibles para su ejecución. Por ello, una vez que se lance el plan, el objetivo es “echar a andar” tales iniciativas.

Entre ellas, por ejemplo, se trata de acelerar los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), que financian proyectos de infraestructura urbana, espacios públicos, plazas y equipamiento comunitario; y los Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), que están enfocados en obras de saneamiento sanitario, agua potable, alcantarillado y servicios básicos, con énfasis en zonas rurales.

El tercer eje es fortalecer los subsidios al empleo. Una alternativa que se baraja, considerando que su entrada en vigencia está prevista para el 1 de octubre, es potenciar el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), cuya ley se aprobó en marzo antes del cambio de gobierno y que fue impulsado por la administración de Gabriel Boric.

Este es un aporte económico mensual que reemplaza y unifica beneficios anteriores como el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El subsidio es de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual para el trabajador y otro 20% para el empleador, sumando en conjunto hasta un 30% o más según los tramos definidos. El monto combinado puede alcanzar hasta $185.000 mensuales. La duración máxima del beneficio es de 12 meses mientras la relación laboral esté vigente.

“Lo que se está terminando de analizar es el monto y si puede haber cambios en los grupos a los que se quiere priorizar”, dice una fuente del Ejecutivo. Hoy esos grupos prioritarios son mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

No obstante, la misma fuente señala que se debe terminar de evaluar lo “efectivo que pueda ser este instrumento para el momento actual”. Agrega que se puede aplicar por zonas del país.

Como cuarto eje mencionan medidas para las zonas rurales. Si bien no son subsidios directos para el empleo, sí es una fórmula similar, pero que todavía se está analizando. Una alternativa es un plan a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La idea es que este organismo realice contratación de personal para limpieza de los bosques de cara al periodo de verano, como trabajo preventivo contra incendios.

La agenda de trabajo fue abordada precisamente en una reunión que tuvo el Presidente Kast con los presidentes de los partidos del oficialismo la noche del lunes en La Moneda.

Al término de ese encuentro el senador Luciano Cruz-Coke afirmó que “hoy día estamos hablando de una agenda amplia que dice relación con obras públicas, con vivienda, con trabajo, con Subdere, que involucra a las regiones, que involucra a Hacienda”, planteó.

En la oposición, los secretarios generales de los partidos sostuvieron este lunes una reunión de coordinación en la sede del Partido Socialista en que abordaron las propuestas que entregarán al Ejecutivo para reactivar la economía y mejorar las tasas de empleo.