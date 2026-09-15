Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

Una investigación del FBI terminó con la detención de Jonathan Hunter Kramer, de 21 años, en Pensilvania, Estados Unidos, luego de que agentes siguieran sus movimientos y lo vincularan, según documentos judiciales, con la preparación de un eventual ataque en apoyo de al grupo yihadista armado ISIS.

El joven, residente del municipio de Valencia, habría utilizado en internet el nombre “Hamza Al Rashid” y manifestado una supuesta afiliación con el Estado Islámico.

De acuerdo con la acusación federal, también habría ofrecido compartir manuales para fabricar explosivos y expresó que se preparaba para una “misión” y que solo le faltaba conseguir un “arma”.

Según consigna el medio ABC News, los antecedentes que llevaron al FBI a investigarlo nuevamente se remontan a 2023, cuando autoridades de Pensilvania lo involucraron, siendo menor de edad, en un supuesto plan para provocar un incidente con múltiples víctimas. En esa misma causa fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.

El seguimiento

Una denuncia reservada habría alertado recientemente al FBI sobre Kramer. A partir de ese antecedente, los agentes comenzaron a seguir sus movimientos y el pasado 12 de septiembre observaron cómo abordó un vehículo de transporte por aplicación para comprar un teléfono desechable.

Posteriormente, se reunió con otra persona que llevaba un bolso negro de gran tamaño y se trasladó hasta un hotel, donde pagó una habitación en efectivo. Más tarde acudió a una tienda de artículos deportivos y fue visto en el sector de venta de armas.

Tras salir del establecimiento, agentes del FBI lo abordaron en el estacionamiento y ejecutaron órdenes de registro sobre sus pertenencias y la habitación del hotel.

Fusil y 190 municiones

Según documentos judiciales, los investigadores encontraron un fusil semiautomático, cinco cargadores, una mira telescópica, un bípode y 190 municiones. También fueron incautados una herramienta de excavación, gas pimienta, una alfombra de oración y aproximadamente 30 cuchillos.

Entre las pertenencias apareció además una nota manuscrita en la que se podía leer: “No me busquen. No sé qué hice, pero no puedo vivir con miedo constante”.

Al respecto, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que Kramer estaba presuntamente preparando un ataque violento en apoyo de ISIS y que había consumido propaganda del grupo, elaborado conceptos relacionados con un ataque y adquirido armas.

TERROR PLOT DISRUPTED.



FBI agents arrested Jonathan Hunter Kramer, 21, of Pennsylvania, after he was allegedly plotting an ISIS-inspired violent attack.



This FBI continues to move more effectively than we ever have stopping would-be terrorist actors before they harm the… pic.twitter.com/k2iHYzcdGI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 15, 2026

En tanto, el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, precisó que la operación permitió frustrar el supuesto ataque antes de que hubiera víctimas.

Por lo anterior, el joven imputado enfrenta cargos federales relacionados con la recepción de un arma de fuego y municiones que, según la Fiscalía, sabía o tenía motivos para saber que podían ser utilizadas para cometer un delito grave o un acto de terrorismo.

El joven compareció ante un tribunal federal ayer lunes. No obstante, la Fiscalía pidió que permanezca detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.