Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

Nos encontramos en la esperada semana de las Fiestas Patrias y ya se preparan las actividades en las tradicionales fondas, que en la Región Metropolitana se encuentran desplegadas en varias comunas.

Cada uno de los eventos configura una parrilla programática de artistas invitados, donde la mayoría de ellos abarcan cuatro días de celebración, desde el jueves 17, al que se suman los feriados del viernes 18 y sábado 19, para culminar el fin de semana largo el domingo 20 de septiembre.

Además de la música en vivo los asistentes pueden disfrutar de comida típica, juegos tradicionales y más actividades, según la oferta de cada organización.

Revisa a continuación los detalles de las principales fondas que se organizan en el Gran Santiago, además de los precios de su proceso de venta de entradas.

La Gran Fonda de Chile

El evento del Parque O’Higgins es presentado bajo el nombre de La Gran Fonda de Chile y ofrece cuatro días de música, tradición y comida.

Entre los invitados destacan los grupos Santaferia y Los Vikings 5 para el jueves; Noche de Brujas y Luis Lambis el viernes; Zúmbale Primo y Leo Rey el sábado; y Los Jaivas para el domingo.

Las entradas se encuentran a la venta en Ticketplus y tienen valores de $14.950 para público general y $11.500 para niños y tercera edad.

Además, el evento cuenta con transmisión por parte de Canal 13 y sus plataformas digitales, incluyendo juegos, despachos en vivo e interacciones.

Fonda Corazón de Chile

La Fonda Corazón de Chile celebra las Fiestas Patrias en el Parque Estadio Nacional, con cuatro jornadas cargadas de música, cueca y gastronomía típica en Ñuñoa.

La invitación es desde el 17 al 20 de septiembre, con horario de 11:00 a 02:00 horas, donde se preparan actividades como funciones de circo, campeonato de cueca y panoramas para toda la familia.

Además, la programación de artistas se encuentra liderada por Los Vásquez para el jueves; Jere Klein y Luis Jara el viernes; Santaferia y Antonio Ríos el sábado y Los Prisioneros con Miguel Tapia el domingo.

Los boletos se encuentran a la venta en Ticketpro y tienen valores de $11.500 por la entrada general, $5.750 para adulto mayor y $3.450 para niños de 3 a 10 años. Además, se ofrecen beneficios con la Tarjeta Vecino Ñuñoa.

Fonda Doña Rosa

La fonda de Independencia se desarrolla durante dos días, el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, en el Hipódromo Chile.

El viernes cuenta con Chico Trujillo, Damas Gratis, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Vásquez, Noche de Brujas, Santaferia y Sinaka.

Por su parte, para el domingo se presentan Chico Trujillo, Alanys Lagos, Damas Gratis, El Bloque 8, Ráfaga y Zúmbale Primo.

Además, el recinto considera el cuecódromo, zona kids, juegos típicos, cocinerías, foodtrucks y otros espacios.

La venta de entradas se encuentra disponible en Puntoticket y los precios actuales son de $19.000 general y $6.000 para niños. También se ofrece una promoción de dos por $30.000 y cuatro por $56.000.

Fonda Doña Florida

La Fonda Doña Florinda se extiende durante tres días, desde el 18 al 20 de septiembre, en el Parque Los Héroes de la comuna de La Florida.

Los invitados musicales del viernes son Chico Trujillo, Damas Gratis, La Sonora Malecón, Los Charros de Luchito y Rafael, Noche de Brujas, Santa Feria y Sinaka.

Pasando al sábado, la parrilla cuenta con Amar Azul, Chico Trujillo, Damas Gratis, El Bloque 8, Noche de Brujas, Los Vásquez y Luis Lambis.

Para la última jornada del domingo se presentan Chico Trujillo, Damas Gratis, Alanys Lagos, Zúmbale Primo, Ráfaga, Jairo Vera y La Sonora Dinamita.

El espacio también ofrece juegos típicos, cocinerías, foodtrucks y el tradicional cuecódromo para celebrar.

Las entradas se encuentran disponibles en Puntoticket con precios desde $19.000 por el boleto general, $6.000 para niños y las promociones de dos unidades por $30.000 y cuatro por $56.000.

Semana de la Chilenidad

Presentada como La Fiesta Más Linda de Chile continúa su celebración entre el 16 y el 20 de septiembre en el Parque Padre Hurtado, tras comenzar el pasado fin de semana.

El evento se encuentra cargado de folclore, danza, gastronomía y actividades ecuestres que permiten redescubrir nuestras tradiciones y fortalecer la identidad nacional.

Entre los artistas estelares se presenta Stefan Kramer para la jornada del 17 de septiembre y el show infantil Los Frutantes para los días 17, 18, 19 y 20.

La venta de entradas se encuentra habilitada en Ticketplus con precios de $15.333 para el boleto general y $8.762 para adultos mayores de 60 años y niños desde 6 a 14 años.