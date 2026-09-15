Ministro Pérez Mackenna valora cita con excancilleres y destaca que la defensa de intereses de Chile “debe ser una sola”

El ministro de Relaciones Exteriores, José Francisco Pérez Mackenna, se reunió este martes con el Consejo de Excancilleres.

Según informó la cartera, el ministro abordó con sus antecesores en el cargo los los temas más relevantes y contingentes de la política exterior de Chile en el actual contexto internacional.

“Podemos tener visiones diferentes en algunos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola y soy un convencido de que la política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, recalcó el titular de Exteriores.

Esto, en semanas marcadas por declaraciones en Argentina respecto al Estrecho de Magallanes y los dichos de autoridades estadounidenses sobre las protestas de octubre de 2019.

El encuentro del ministro y los excancilleres se da, además, en la antesala del viaje de Pérez Mackenna con el Presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de Naciones Unidas y ad portas de la interpelación a la autoridad diplomática en la Cámara de Diputados fijada para el 28 de septiembre.

En la reunión de este martes participaron los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero, Teodoro Ribera y Alberto van Klaveren.

Algunos de ellos se unieron de forma telemática.

Al terminar la reunión, el ministro Pérez Mackenna agradeció la asistencia de los excancilleres.

“Tengo un enorme respeto por el trabajo de mis predecesores y valoro su experiencia y consejo. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una mirada de Estado, de largo plazo, y cada uno de nosotros construye sobre lo que ya ha construido el antecesor”, expuso el canciller.