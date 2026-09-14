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    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    El senador abordó los primeros meses de gobierno del Mandatario, así como también cómo se viene la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    El senador y presidente de la comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), abordó esta mañana en Radio Duna acerca de lo que han sido estos primeros 6 meses de gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Consultado en primera instancia sobre los últimos resultados que han arrojado las encuestas, y en donde obtuvo una nota promedio 3.4, según Cadem, con un 62% que piensa que ha sido peor de lo que esperaba, Macaya apuntó que esas cifras “se condicen con la realidad de las expectativas que tenían los chilenos”.

    “Chile se debilitó durante muchos años en materia de crecimiento económico, financiación de empleo, inversión, un mercado de capitales deteriorado (...) y las consecuencias las pagan las familias chilenas, particularmente en materia de sistemas de empleo, que yo creo que es lo más dramático”, sostuvo.

    Y en ese sentido, afirmó, “tengo expectativas, tengo confianza de que esto se revierte en el mediano plazo, de que vamos a ser capaces de salir”.

    En esta línea, y consultado por la cifra de desempleo del país, Macaya señaló que esa “es la más preocupante”.

    “En eso hay un trabajo muy urgente. Viene acá a la vuelta de la esquina en la discusión de la Ley de Presupuestos del sector público, que se ingresa antes del 30 de septiembre”, recordó.

    Al respecto, el senador también se refirió a los proyectos que han planteado desde el Ejecutivo para incentivar el crecimiento, como la reforma al mercado de capitales en vivienda.

    “Ese sueño de la casa propia, además de ser un sueño como mirado en términos de los chilenos de largo plazo, también es una cuestión que impacta significativamente, y probablemente lo más significativo, en términos de empleo”, sostuvo.

    Asimismo, indicó que lo que tiene más impacto en el corto plazo en la generación de empleo, “tiene que ver con el gasto en el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda”, y en esta línea, “hay una mirada muy relevante, que el Presupuesto de 2027 le pone un acento a la inversión pública”.

    Consultado sobre si esto se va a traducir también en mayores aportes a otros ministerios, Macaya apuntó que a su parecer, “gastar bien no necesariamente significa gastar más”.

    “Hay que gastar inteligente, hay que ser eficiente y focalizado en el gasto público. Es evidente que hay carteras que van a estar más desmejoradas, que no tienen que ver con gasto social”, señaló.

    Por otra parte, y en cuanto a estos primeros meses de Kast, Macaya manifestó que el Ejecutivo debe ordenar las distintas voces que se gestan dentro del gobierno.

    “A veces he llamado a los ministros sectoriales cuando aparecen conversando por la prensa respecto de cuánto más piden vivienda. Yo veo de repente ciertas conversaciones que no tengo ninguna duda que si se dan en el marco de una conversación donde el gobierno es una sola voz, un solo trabajo, un solo equipo, vamos a llegar a mejores resultados y eso también le corresponde al gobierno ordenar de que nuestra acción sea la de una sola voz”, sentenció.

    En ese sentido, el senador destacó que “son seis meses de trabajo, es un tiempo suficiente, ahora lo que uno le tiene que exigiral gobierno es empezar a mostrar estos resultados”.

    “Hay harto pesimismo en Chile. A la oposición le gusta muchas veces también exacerbar este pesimismo, este cortoplacismo. Acá, sin lugar a duda, hay una mirada de largo plazo que está pensada en cómo somos capaces de enmendar el rumbo y dar vuelta este timón de un país que se nos dio vuelta hace muchos años desde la perspectiva de la generación de empleo, inversión, crecimiento económico”, sostuvo.

    Y añadió: “Hoy día, obviamente, ya estamos en una madurez, en un tiempo donde no vale echarle la culpa al gobierno anterior”.

    Más sobre:PolíticaUDIJavier MacayaPresupuesto

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