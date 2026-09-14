Seis meses del gobierno de Kast: promedia nota 3,4 y un 62% piensa que ha sido peor de lo que esperaba

A seis meses del inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, un 62% de los consultados considera que la actual administración ha sido peor de lo que esperaba.

Así lo reveló la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la segunda semana de septiembre, que dio a conocer que un 27% estima que la actual administración ha sido igual a sus expectativas y solo un 8% señala que ha sido mejor.

Cabe recordar que en abril, cuando el gobierno llevaba aproximadamente un mes, un 52% consideraba que la administración estaba siendo peor de lo esperado, mientras que 33% estimaba que era igual a sus expectativas y 8% señalaba que era mejor.

La medición también registra un deterioro en la evaluación del Mandatario. Su aprobación llega a 34%, mientras que la desaprobación alcanza el 62%, su nivel más alto desde el comienzo de la actual administración.

Los resultados contrastan con las expectativas que existían antes de la instalación del gobierno. Según Cadem, en febrero, un 35% de los encuestados esperaba que los primeros cambios positivos se comenzaran a notar durante los primeros seis meses.

En la medición actual, en cambio, 41% afirma que no espera cambios positivos, mientras que un 32% sitúa esa expectativa hacia la mitad del mandato, a fines de 2027.

Gobierno promedia nota 3,4

La evaluación de los primeros seis meses de gestión también fue medida mediante una calificación de 1 a 7. El gobierno del Presidente Kast obtiene un promedio de 3,4.

El 51% de los encuestados lo evalúa con notas entre 1 y 3; un 13% le asigna nota 4; un 15% lo califica con nota 5, y un 19% le entrega notas entre 6 y 7.

En cuanto a los aspectos que los consultados identifican como los principales logros de la administración, aparece en primer lugar la reducción del gasto público y el ordenamiento de las cuentas fiscales, con 17%, seguido por la aprobación de la megarreforma, con 16%.

Entre los principales errores atribuidos al Ejecutivo, en tanto, el estudio señala el traspaso a los consumidores del alza en el precio de los combustibles, con 38%. Le siguen el bajo crecimiento de la economía y el aumento del desempleo, con 32%, y la percepción de que el gobierno ha generado demasiadas expectativas difíciles de cumplir, con 25%.

Economía y empleo desplazan a seguridad como prioridad

Uno de los cambios que muestra el sondeo está relacionado con las áreas en las que la ciudadanía espera una mayor concentración de esfuerzos durante el segundo semestre.

La proporción de personas que considera que el gobierno debe priorizar economía y empleo pasó de 67% a 79% en los últimos dos meses.

En paralelo, seguridad, delincuencia y narcotráfico descendieron de 61% a 33%. Esa área había sido señalada como prioritaria por un 61% de los consultados al comienzo del gobierno, en marzo.

La modificación en las prioridades coincide con la evaluación que los encuestados realizan de la situación económica y laboral. Un 85% considera que la economía chilena se encuentra estancada o en retroceso, mientras que 13% estima que está progresando.

La situación del empleo presenta una evaluación aún más negativa, puesto que un 88% la califica como mala o muy mala, frente a un 9% que la considera buena.

En cuanto a la responsabilidad que los ciudadanos atribuyen respecto de la situación económica del país, un 54% considera que el escenario actual es consecuencia de la gestión del gobierno de Kast, mientras que un 39% lo atribuye a decisiones adoptadas por administraciones anteriores.

La percepción sobre el rumbo general del país también presenta un predominio de evaluaciones negativas. Un 59% sostiene que Chile avanza por un mal camino, mientras que un 34% considera que lo hace por uno bueno.

A ello se suma que 59% se declara pesimista respecto del futuro del país, frente a un 38% que manifiesta una perspectiva optimista.