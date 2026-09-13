Detienen a hombre acusado de faenar un perro en la vía pública de La Pintana

Un hombre fue detenido por maltrato animal en contra de un perro en La Pintana, Región Metropolitana, durante la tarde de este domingo.

Carabineros acudieron a la intersección de avenida Martínez con Pedro Prado tras denuncias de vecinos que “indicaban que había un individuo faenando a un animal en la vía pública”, indicó el mayor Miguel Olivares, comisario de la 41ª Comisaría de La Pintana.

Al llegar al lugar y constatar los hechos, el personal policial sorprendió al sujeto con una parrilla y los restos del animal, además de otros elementos que lo vinculaban al hecho.

El sujeto, que se encontraba en situación de calle, fue aprehendido por los uniformados y puesto a disposición del Ministerio Público. Se trata de un hombre de 32 años y de nacionalidad chilena.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que, por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) se desplegó en el lugar para recabar mayores antecedentes, junto con oficiales policiales y veterinarios.

El comisario Javier Zamorano de la Bridesma Metropolitana explicó que “se habría configurado el delito de maltrato animal flagrante” contra “un cachorro de aproximadamente tres a cinco meses de edad”.