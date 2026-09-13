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    Incendio en Pitrufquén: SML completa 16 autopsias y espera muestras de ADN de tres familias

    Doce familias ya entregaron muestras genéticas y una decimotercera lo hará en Santiago. Las autoridades advirtieron que el proceso de identificación podría extenderse y que aún no existe una fecha para la entrega de los cuerpos.

    Por 
    Felipe Rivera
    Incendio en Pitrufquén: SML completa 16 autopsias y espera muestras de ADN de tres familias X @g5_noticias

    El Servicio Médico Legal (SML) completó las autopsias de las 16 personas fallecidas en el incendio ocurrido en Pitrufquén y ahora concentra sus labores en el proceso de identificación científica de los cuerpos mediante muestras de ADN de sus familiares.

    Hasta este domingo, 12 familias habían concurrido a entregar muestras genéticas. Una decimotercera realizará el procedimiento en la Región Metropolitana, debido a que el familiar directo se encuentra en Santiago, mientras todavía resta ubicar a tres familias.

    La seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo, explicó que “el proceso tanatológico respectivo del Servicio Médico Legal ya concluyó, pero de manera paralela había que avanzar en la identificación científica de estas 16 personas fallecidas”.

    En total permanecen pendientes cuatro muestras de ADN, aunque una de ellas ya está coordinada para ser tomada directamente por el SML en Santiago. “Nos quedarían pendientes hasta la fecha tres familias respecto de las cuales no hemos podido tomar contacto”, detalló Caminondo.

    Incendio en Pitrufquén: SML completa 16 autopsias y espera muestras de ADN de tres familias

    La autoridad llamó a esas familias a acercarse a las dependencias del servicio para avanzar en el proceso.

    Una vez reunidas las muestras, estas serán enviadas a Santiago para su procesamiento por Carabineros. Cuando la identificación científica sea confirmada, el Servicio Médico Legal podrá entregar cada cuerpo a sus familiares previa orden de la Fiscalía.

    No existe una fecha para la entrega de los cuerpos

    Caminondo advirtió que el procedimiento podría extenderse más de lo habitual debido a las etapas necesarias para procesar las muestras genéticas.

    No se puede confirmar acá desde el Servicio Médico Legal una fecha exacta frente a la cual se va a poder entregar los respectivos cuerpos”, afirmó la seremi, quien agregó que las instituciones involucradas están trabajando coordinadamente para completar el procedimiento “lo más rápido posible”.

    SML de Temuco reforzó sus equipos

    La emergencia obligó además a reforzar el funcionamiento del Servicio Médico Legal de Temuco, que recibió los 16 cuerpos tras el incendio.

    La seremi detalló que profesionales provenientes de Angol debieron trasladarse hasta la capital regional para colaborar en los procedimientos. Caminondo calificó la jornada como “extenuante” y destacó que el servicio contaba con capacidad para enfrentar la emergencia.

    Actualmente, esa capacidad se encuentra completa. En caso de que las tres familias pendientes no puedan ser ubicadas en el corto plazo, los cuerpos permanecerán en las cámaras del recinto mientras continúan las gestiones para encontrar a familiares que puedan participar del proceso de identificación.

    Se da todo el tiempo necesario para que efectivamente pueda concurrir la familia y se hacen todas las búsquedas necesarias para que algún familiar pueda reclamar”, explicó Caminondo.

    La autoridad añadió que no existe un plazo definido para estos casos, por lo que los cuerpos pueden permanecer bajo custodia del Servicio Médico Legal mientras se desarrollan las diligencias destinadas a encontrar a sus familiares.

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