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    Poduje destaca avances en el Minvu y plantea que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior”

    Como un balance por los seis meses de su gestión, el titular del Minvu afirmó que su cartera cuenta con una ejecución presupuestaria cercana al 61%, y que 118 mil viviendas se encuentran en construcción.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Poduje destaca avances en el Minvu y plantea que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior”

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el Gobierno anterior”, considerando el balance actual de progreso de su cartera.

    A la salida del tradicional Te Deum Evangélico, el secretario de Estado detalló que tienen “seis meses, 118 mil viviendas en construcción, vamos a iniciar 60 mil, tenemos un 80% de los subsidios asignados en Ñuble y Biobío, un avance físico de 24%, una ejecución presupuestaria de casi un 61%, vamos a llegar a 100% a fin de año, así que estamos muy conformes”.

    Tras la ceremonia del Servicio Nacional de Acción de Gracias, donde el Presidente José Antonio Kast realizó un llamado a la unidad, Poduje recalcó que “cuando se trata de vivienda, no hay colores políticos para nosotros”.

    Así, señaló que “cuando uno es ministro, es ministro de todos los chilenos”, por lo que actualmente trabaja “para todos los chilenos, sean de izquierda, de centro o de derecha, lo mismo con parlamentarios, alcaldes y gobernadores”.

    En la misma línea, reiteró que, como su sueldo “lo pagan todos los chilenos”, no puede “hacer diferencias entre gente de Gobierno o de oposición”.

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