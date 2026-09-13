Con un jugador menos: el intratable Haaland silencia Old Trafford y Manchester City se queda con el derbi ante el United

Es apenas la cuarta fecha de la Premier League, pero el Manchester City obtuvo un triunfo de ‘campeón’. Con un hombre menos por más de 70 minutos, los Citizens fueron hasta el campo del Manchester United y les ganaron un derbi picante, por 1-0.

El héroe no fue otro que Erling Haaland. En una polémica acción, que requirió el trazado de líneas a través de la tecnología semiautomática, el noruego batió a Senne Lammens y llegó a los cuatro gritos en la actual campaña de la liga inglesa. Al igual que en los años previos, el fútbol isleño se vuelve a tornar en una carrera entre el City y Arsenal.

Expulsión, polémico gol y festejo del City

Más que el honor de la ciudad, había puntos importantes en juego en la cancha de Old Trafford. Por el lado del local, un triunfo los volvía a meter en la pelea tras enredarse ante rivales de menor envergadura como el recién ascendido Hull City, en el debut, y el Everton, que les había empatado de forma agónica en la última jugada de la fecha pasada. Desde la vereda de la visita, en tanto, los tres unidades servían para mantener la campaña perfecta e igualar la línea del puntero Arsenal, que el sábado había obtenido un triunfazo en su viaje a la casa del Sunderland.

Con aquello en disputa, el inicio del partido tuvo un desarrollo frenético, impulsado por las ganas de ambos equipos por querer romper el cero. Sin embargo, ese exceso de ímpetu iba a ser malentendido por uno de los protagonistas del elenco ciudadano. En los 23′, Phil Foden se pasó de revoluciones tras recibir una falta de Bruno Fernandes. El extremo inglés, desde el piso, le tiró una patada intencional directo a la zona genital del portugués. El árbitro Michael Oliver, indudablemente, le mostró la roja directa y dejó al cuadro de Enzo Maresca con uno menos en un tramo clave.

¡MUY MALAS NOTICIAS PARA EL CITY! Bruno Fernandes le pegó una patada a Foden cuando estaba en el piso, pero el jugador del City reaccionó mal y vio la roja ante el United.



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La superioridad numérica entusiasmó a los Diablos Rojos, que monopolizaron la tenencia. No obstante, en lugar de hilvanar una maniobra más colectiva, la llegada más clara acabó llegando por una jugada de balón parado: en los 45′, Marcus Rashford estrelló un tiro libre en el vertical derecho de Gianluigi Donnarumma.

En el complemento, el palo siguió siendo el mejor amigo del City. Y es que en los 51′, Kobbie Mainoo probó con un remate desde fuera del área y chocó de lleno en el poste. Volvía a respirar Maresca.

Y aunque los celestes resistían como podían, la jerarquía de algunos de sus jugadores siempre se termina haciendo presente. En una jugada altamente polémica, Erling Haaland convirtió el inesperado 1-0, tras pase de Josko Gvardiol. Tanto el noruego como Enzo Fernández estaban en una posición dudosa, sin embargo, se terminó convalidando tras la intervención de la tecnología del VAR.

LA POLÉMICA DEL DERBY: EL VAR DIO EL OK, NO HUBO OFFSIDE Y HAALAND MARCÓ EL 1-0 DEL CITY VS. UNITED. ¿COINCIDÍS?



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La solitaria diana del nórdico debía ser un llamado de atención para el United, que tenía que salir a buscarlo al tener a un jugador más sobre la cancha. Sin embargo, los minutos posteriores fueron un espanto al momento de la ejecución de centros y balones cruzados. Solo un atisbo de Bryan Mbeumo, en el minuto final, obligó a la intervención salvadora de Donnarumma. Pero ya era muy tarde.

Con este épico triunfo, Manchester City llega a los 12 puntos y mantiene su arranque perfecto. En la próxima fecha se enfrentarán a Sunderland, con la misión de seguir peleando en la carrera con los Gunners.