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    Chile suma su primera práctica de cara al duelo ante España por Copa Davis

    El equipo capitaneado por Nicolás Massú está preparando el enfrentamiento ante el elenco hispano, que tendrá a Rafael Jódar como máxima figura.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El equipo chileno se prepara para la Copa Davis. El conjunto capitaneado por Nicolás Massú se encuentra afinando los últimos detalles para enfrentar a España en la segunda ronda de las Qualifiers del Grupo Mundial.

    La serie se disputará entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

    Precisamente, Juan Bugueño, el nuevo presidente de la Federación de Tenis (Fetech), recibió al equipo nacional durante la mañana de este domingo.

    El conjunto dirigido por Massú tuvo su primera práctica de cara al crucial encuentro con España. Chile realizó una práctica de dos horas en el recinto ñuñoino, de 11 a 13 horas.

    La lista estará encabezada por Alejandro Tabilo (28°). También están considerados Christian Garin (135°), Tomás Barrios (144°) y Matías Soto (261°). Según pudo saber El Deportivo, también existe una nómina de invitados, donde eventualmente podría sumarse un quinto jugador. En este caso, Benjamín Pérez, de 17 años y ubicado actualmente en el puesto 1805° del ranking ATP, asoma como el principal candidato.

    La incertidumbre hispana

    En tanto, España sumó dudas en su viaje a territorio nacional. El equipo capitaneado por David Ferrer llegará a Chile a eso de las 21 horas, aunque su nómina estuvo en cuestionamiento hasta el último momento.

    Existía la duda sobre si Rafael Jódar iba a estar presente o no. Finalmente, el promisorio tenista hispano abordó el vuelo y afrontará la serie ante Chile. El equipo de Ferrer llegará este domingo 13 de septiembre a eso de las 21 horas.

    El tenista de 19 años es la principal amenaza del combinado capitaneado por Massú. De hecho, viene de vencer en sus dos últimos enfrentamientos a Tabilo, la primera raqueta nacional. Se impuso en el Masters de Cincinnati y en el ATP de Washington.

    Obviamente es un jugadorazo. Ha tenido un año increíble. El año pasado entrené un par de veces con él; juega muy fácil, saca muy bien, juega muy fuerte. Pero sí, es distinto jugar Copa Davis, no es lo mismo, aunque sí es un rival complicado”, aseguró Tomás Barrios tras su eliminación del US Open.

    Más sobre:TenisCopa DavisNicolás MassúPolideportivoRafael JódarAlejandro TabiloTomás BarriosChristian Garin

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