Registro Civil reconoce al nuevo directorio de la Federación de Tenis y Milovan Kegevic se niega a salir de Cerro Colorado

El nuevo directorio de la Fetech, que será presidido por Juan Bugueño. Foto: Federación de Tenis de Chile.

Este miércoles el Registro Civil, a través de un certificado, oficializó al nuevo directorio de la Federación de Tenis de Chile tras la anulación de las elecciones que habían erigido a Milovan Kegevic como presidente, debido a irregularidades en la entrega de los antecedentes académicos del viñamarino y de la secretaria general Valentina Marín.

La nueva mesa quedó encabezada por Juan Bugueño, quien se impuso en la Asamblea del 27 de agosto pasado, donde también se completaron los cupos vacantes, asumiendo Francisco Puelma como vicepresidente; Guillermo Piedrabuena como secretario general y María Eugenia Fernández, Cristóbal O’Ryan, Felipe Muñoz y Rodrigo Elzo como directores, quienes se suman a la tesorera Úrsula Cortés y al director Gabriel Dimarco, colaboradores de Kegevic.

La renovada mesa cuenta con el respaldo del Comité Olímpico de Chile, el Instituto Nacional de Deportes y World Tennis. Esta última entidad envió una carta de felicitaciones a Bugueño, firmada el presidente David Haggerty.

“Con las recientes elecciones ya concluidas, World Tennis espera para Fetech una renovada era de estabilidad, crecimiento y éxito”. señaló en la misiva, junto con invitar al nuevo timonel a participar en la Asamblea Anual del organismo, que se realizará los días 12 y 13 de octubre en Almatý, Kazajistán.

Los nuevos miembros se encuentran trabajando en las dependencias del Estadio Nacional, junto con el Comité Olímpico de Chile. En ese sentido, están abocados en la organización de la próxima serie de Copa Davis frente a España, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre.

Controversia por la sede

A pesar de esta oficialización, Milovan Kegevic no reconoce el resultado. De hecho, el nuevo directorio concurrió a la sede de Cerro Colorado para iniciar la transición. Sin embargo, el equipo del invalidado presidente se negó a abandonar las dependencias, por lo que la mesa de Bugueño optó por iniciar acciones administrativas y legales para evitar cualquier otro tipo de confrontación.

“La recuperación material de la sede de la Federación será abordada con responsabilidad, dentro del marco jurídico y resguardando los bienes, la documentación y los recursos del organismo”, anunció la nueva directiva, a través de un comunicado.

Por su parte, Kegevic convocó a una conferencia de prensa para este jueves en Cerro Colorado, para comentar “sobre el presente de la federación, los proyectos para 2027, y cómo se desarrollará la Copa Davis frente a España”, en un cita en la que también estará presente Eduardo Arévalo, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo hasta su renuncia en junio de 2025 y actual director de la Defensoría del Deportista, una organización privada dedicada a la asesoría de los atletas.

Sin embargo, para las nuevas autoridades esta convocatoria no tiene ninguna validez. “Ante la existencia de distintas vocerías públicas que continúan atribuyéndose la representación de la Federación de Tenis de Chile, el directorio considera necesario entregar certeza a sus asociaciones, deportistas, auspiciadores, proveedores, medios de comunicación y a toda la comunidad del tenis”, expresan.

“El directorio encabezado por Juan Bugueño está constituido y en funciones, es el que consta actualmente en el certificado oficial emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, mantiene activa la representación institucional de la Federación reconocida por World Tennis (ex ITF) y está actualmente instalado en el Estadio Nacional, trabajando junto con el Comité Olímpico de Chile en la organización de la serie de Copa Davis frente a España del 19 y 20 de septiembre”, añaden, junto con prometer que los recursos de Copa Davis “serán debidamente resguardados para cumplir con el mandato legal y los compromisos adquiridos”.