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    Habrá nuevo campeón: Carlos Alcaraz es eliminado del US Open tras un partidazo contra Ben Shelton

    El tenista estadounidense se impuso en cinco sets de 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) tras cuatro horas y media de competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: ATP Tour.

    El paso de Carlos Alcaraz por el US Open llegó a su fin en los cuartos de final. El tenista español, quien llegó a este torneo como campeón defensor de la edición 2025, fue superado en cinco sets de 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) por el estadounidense Ben Shelton.

    El europeo llegaba a este torneo después de estar varias semanas fuera de la actividad para reponerse de una lesión. A pesar de aquello, logró extender el duelo hasta un quinto set, donde todo se definió en un super tie break a 10 puntos que puso fin a un partido que se extendió por cuatro horas y media.

    La gran noticia para el torneo y los estadounidenses es que uno de los suyos dirá presente en la gran final, pues en las semifinales Shelton se enfrentará contra Frances Tiafoe. Más temprano, el número 11 del mundo remontó tras quedar dos sets a cero y alcanzó su tercera semifinal del US Open al doblegar a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6).

    Así, está dada la chance para que un representante local se quede con el Grand Slam. La última vez que aquello sucedió fue en 2003 cuando Andy Roddik se alzó como campeón.

    Claro que la tarea asoma bastante complicada, pues por el otro lado del cuadro aparece Alexander Zverev, verdugo de Alejandro Tabilo, quien llegó como el mejor sembrado de la competencia y que ya sabe de títulos en la temporada al imponerse en Roland Garros.

    Eso sí, antes tendrá que enfrentar al neerlandés Botic van de Zandschulp por un lugar en las semifinales.

    La conformidad de Alcaraz

    Cabe recordar que Carlos Alcaraz debió dar un paso al costado de las pistas tras sufrir una lesión en la muñeca el 14 de abril durante el duelo de la primera ronda del Abierto de Barcelona contra el finlandés Otto Virtanen.

    Si bien ganó aquel duelo, las molestias en la extremidad lo obligaron a restarse del partido siguiente y desde entonces no ha vuelto a competir.

    El hispano en ese entonces ostentaba el primer lugar del ranking. Sin embargo, tras perderse torneos como los Masters mil de Madrid, Roma y Montreal, además de otras competencias, le han significado también perder puntos importantes conseguidos en la temporada pasada.

    Pero lejos de verse decepcionado por haber quedado fuera de la lucha del Título, Alcaraz se mostró conforme por su actuación.

    Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba”, señaló en la entrevista sobre la cancha una vez finalizado el encuentro en Nueva York.

    “Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos”, insistió.

    La épica de Shelton

    Por su parte, el local Shelton no ocultó su alegría por el resultado que lo dejó entre los cuatro mejores del certamen. “Sí, estoy cansado. Fue una guerra. Un partido épico. Fue muy físico. Pero sí, sin duda es el partido que más he disfrutado en mi carrera. Estoy sonriendo”, comenzó diciendo.

    Devolví muy bien. Creo que fui inteligente a la hora de afrontar mis juegos de devolución. Lo hice jugar mucho y creo que supe aprovechar sus errores”, explicó.

    En relación a Carlos Alcaraz, Shelton llenó de elogios al español. “Carlos es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años. Siempre es divertido enfrentarse a él. A veces es ridículo lo que consigue hacer en cancha”, destacó del último campeón en Flushing Meadows.

    Lee también:

    Más sobre:TenisUS OpenCarlos AlcarazBen Shelton

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