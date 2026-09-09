400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

Cerca de 400 sismos registrados en un solo día volvieron a poner la atención sobre la actividad sísmica en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana . Todo habría comenzado a las 9:44 horas del sábado 5 de septiembre, según reportó la ONG Red Geocientífica de Chile.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional (CSN) localizó solo cinco sismos.

Fue durante esa jornada que, según la ONG, se habrían concentrado varios eventos sísmicos —la mayoría de magnitud 2.0 o inferior— cuyo epicentro estaría en las inmediaciones del Monumento Natural Glaciar Colgante El Morado.

Esta seguidilla inusual de movimientos, detectada por la ONG en esta zona acotada de la cordillera de Santiago, ha sido descrita como un posible “enjambre sísmico”. Sin embargo, los antecedentes disponibles abren una discusión sobre qué está ocurriendo realmente bajo tierra.

Y es que el registro de cientos de temblores no significa necesariamente que se esté frente a un enjambre sísmico en sentido estricto. De hecho, la secuencia presenta algunas características que también podrían corresponder a otro tipo de comportamiento , según explica un especialista.

¿Qué está pasando en Cajón del Maipo?

400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo Tendencias / La Tercera

Los inusuales sismos en Cajón del Maipo, Santiago

En conversación con La Tercera, el sismólogo y geofísico de la Universidad del Desarrollo, Luis Donoso, asegura que más allá de la cantidad de los temblores, la forma en que se está comportando esta actividad entrega algunas señales que dificultan clasificarla de manera definitiva.

Un enjambre sísmico corresponde a una situación en la que, durante un periodo determinado y en una zona delimitada, ocurre “un número de sismos muy superior a lo normal, sin una magnitud destacada por sobre el resto”.

Una de sus principales características es que la actividad tiene un comienzo y un final relativamente marcados. Esto es distinto de lo que ocurre después de un terremoto, cuando se registran un sismo principal y luego una serie de réplicas que van disminuyendo con el paso del tiempo.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente en Cajón del Maipo? Hay varias hipótesis circulando entre los especialistas.

La seguidilla de movimientos habría sido una actividad microsísmica bastante intensa y concentrada en una zona pequeña . Podría corresponder a una secuencia de precursores: un sismo principal y posteriores réplicas, dice Donoso. Sin embargo, existe un elemento que no termina de encajar con ese comportamiento.

400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo. Foto: Red Geocientífica de Chile.

Y es que los microsismos no parecían estar disminuyendo de la manera esperada con el paso del tiempo

Según el especialista, esto puede tener dos explicaciones. Una es que todavía no hay suficientes datos para saber cómo evoluciona la actividad. La otra es que no se trate de un fenómeno exclusivamente tectónico, sino que esté asociado a la actividad hidrotermal muy superficial.

Es decir, además del movimiento y fractura de las rocas, podría existir algún papel de los fluidos que circulan bajo la superficie.

Para saberlo, explica Donoso, se necesita estudiar con mayor detalle cómo se están produciendo estos sismos.

¿Los sismos en Cajón de Maipo pueden anticipar un terremoto?

Esta actividad cercana a San José de Maipo no permite anticipar que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud, asegura el especialista.

Los sismos están concentrados en una zona pequeña, lo que apunta a un fenómeno superficial y local, y no a una actividad de carácter regional.

“No tiene forma de entregar información que constituya en precursor de un evento mayor” , afirma el sismólogo.

Un antecedente que preocupa a los especialistas

Sin embargo, la actividad actual vuelve a poner la atención sobre una zona que tiene antecedentes sísmicos importantes. Y es que en el lugar está la Falla Las Melosas.

El 4 de septiembre de 1958 se registró una secuencia que tuvo como máxima expresión tres sismos de magnitudes 6,9, 6,7 y 6,8 en poco más de seis minutos.

Para Donoso, el origen de aquella secuencia y la posibilidad de que algo similar pueda repetirse todavía no están completamente resueltos.

Por ello, más que intentar determinar si los temblores actuales son una señal de un terremoto próximo, el especialista considera que deberían servir para estudiar mejor el potencial sísmico de esta zona cercana a Santiago.

“Una falla cortical que tiene microsismicidad es un indicador claro que no es una hipótesis, sino una realidad que atender ”, afirma.

Entonces, ¿qué se debería estudiar ahora?

400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo. Foto: Red Geocientífica de Chile.

Para entender qué está ocurriendo en el Cajón del Maipo, Donoso plantea que se necesita combinar distintos tipos de información.

Entre ellos están los registros sísmicos, estudios geodésicos de alta resolución que permitan detectar posibles deformaciones de milímetros y análisis de la composición de manantiales y aguas surgentes.

Esto último permitiría determinar si existe alguna participación de actividad hidrotermal o si el fenómeno responde principalmente a un proceso tectónico.

“Un programa integrado con análisis sísmico, geodésico de alta resolución para caracterizar si hay deformaciones milimétricas, geoquímica de manantiales y aguas surgentes para ver si hay un compromiso hidrotermal o es solo tectónico, es la mejor respuesta que se puede dar para intentar explicar el fenómeno en desarrollo”.