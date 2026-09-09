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    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    La lluvia vuelve a Santiago y la zona central esta semana. Revisa cuándo comenzarán las precipitaciones y qué esperar del nuevo evento de lluvia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos. Modelo: Rayita.

    Después de varios días primaverales y con mucho sol en la Región Metropolitana, vuelven la inestabilidad y las nubes grises al sector. Y es que se está formando una vaguada en altura que comenzará a dejar algo de lluvia a partir de la tarde de este martes 8, principalmente en la cordillera.

    Además de Santiago, otras regiones de la zona central podrían verse afectadas, como Coquimbo y Valparaíso.

    Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que los próximos días, al menos hasta el fin de semana, serán nublados en Santiago. Las temperaturas también bajarán varios grados y se alejarán un poco de los 20 °C.

    Pero no solo se esperan precipitaciones: algunos meteorólogos han apostado por la aparición de tormentas eléctricas durante los próximos días.

    Pero, ¿en qué sectores específicamente podría llover? ¿Cuándo comenzaría la inestabilidad? Esto es todo lo que dice el pronóstico, hasta ahora.

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos. Foto: Pablo Vásquez R.

    Cuándo vuelve la lluvia a Santiago y la zona central

    Según han estimado distintos meteorólogos, la inestabilidad comenzará este martes 8 de septiembre por la tarde. Sin embargo, los efectos comenzarán a sentirse más durante el miércoles 9.

    De acuerdo a Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, durante esa jornada podrían registrarse chubascos en la cordillera y precordillera de la zona central y parte del Norte chico.

    Pero la lluvia llegaría a los valles de la RM, Coquimbo y Valparaíso después de las 17:00 de ese mismo miércoles. Pero no hay que hacerse altas expectativas: no llovería en todos los sectores, y las precipitaciones serían débiles.

    Se estiman entre 1 a 3 milímetros de agua caída. Eso sí, hay probabilidades importantes de que se desarrollen tormentas eléctricas.

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Por otra parte, Javier Hernández, meteorólogo de Meteored, explicó que la lluvia en Santiago podría extenderse hasta incluso el viernes 11. Esta llegaría en forma de “chubascos dispersos y débiles”.

    Sin embargo, el jueves 10 aumentaría la probabilidad de precipitaciones por la llegada de una baja segregada al sector que reforzaría las condiciones de inestabilidad.

    “El modelo ECMWF eleva actualmente la probabilidad de lluvias en Santiago por sobre el 80%, escenario que también es respaldado por el modelo norteamericano GFS, que prevé la ocurrencia de chubascos, aunque nuevamente de carácter débil”, escribió el especialista.

    Y el viernes 11, nuevas precipitaciones llegarían a la capital, pero afectarían más que todo a las comunas ubicadas en la cordillera.

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