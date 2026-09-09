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    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Además ha reiterado que “los socios que pueden prestar ayuda saben exactamente qué se necesita cada día”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado la “insuficiente respuesta” de la comunidad internacional a los últimos bombardeos lanzados por Rusia contra el país, después de una nueva oleada de ataques en las últimas horas que deja dos muertos en la frontera con Moldavia y daños materiales en la capital, Kiev.

    “Lamentablemente, la respuesta de la comunidad internacional ante estos ataques, que se cobran vidas humanas prácticamente a diario, ha sido insuficiente”, ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que “es necesaria una reacción” frente a estas acciones de Rusia.

    “Moscú no debe afrontar el invierno creyendo que puede perpetrar actos de terror con misiles y drones sin sufrir consecuencias. Hay que detener esta agresión aquí y ahora, antes de que se extienda aún más”, ha manifestado el mandatario, que ha reiterado que “es fundamental que las sanciones y el apoyo a Ucrania contribuyan eficazmente a alcanzar este objetivo”.

    En este sentido, ha reiterado que “los socios que pueden prestar ayuda saben exactamente qué se necesita cada día”, un día después de desvelar que espera reunirse este mismo mes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la situación de la defensa antiaérea ucraniana en plena guerra con Rusia.

    Los nuevos intercambios de ataques de esta semana llegan después de que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, realizaran durante el fin de semana una visita a Rusia y Ucrania para intentar reactivar el proceso de negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Vladimir Putin.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerraVolodimir Zelenski

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